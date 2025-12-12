Breaking news Infrastrutture - Salvini: "Anas raggiungerà record di investimenti di 3 mld, da Rfi 11 mld"

"Quest'anno, probabilmente Anas raggiungerà il suo record storico di 3 miliardi di euro di investimenti messi a terra, mentre Rfi 11 miliardi di euro di investimenti messi a terra".

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Roma, durante la cerimonia di intitolazione del Ponte dell'Industria a San Francesco d'Assisi e la presentazione della nuova statua di bronzo dedicata al Santo.

"È importante però andare anche avanti con le manutenzioni e le opere straordinarie. Penso al tunnel di base del Brennero, la galleria ferroviaria più lunga al mondo e che, a lavori ultimati, collegherà Monaco e Milano non più in sette ore ma in tre. Penso anche al tunnel della Tav Torino-Lione, il passante di Firenze, la Palermo-Catania-Messina e la Roma-Napoli-Bari", ha concluso il vicepremier.