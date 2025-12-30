Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:29
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Sicilia: fiumi, quattro milioni per i lavori di manutenzione della traversa sul Dittaino
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Sicilia: fiumi, quattro milioni per i lavori di manutenzione della traversa sul Dittaino

Sammartino: "Si tratta di risorse certe per mettere fine ad anni di inattività e immobilismo".

(Prima Pagina News)
Martedì 30 Dicembre 2025
Palermo - 30 dic 2025 (Prima Pagina News)

Sammartino: "Si tratta di risorse certe per mettere fine ad anni di inattività e immobilismo".

La Regione Siciliana ha finanziato con oltre quattro milioni di euro i lavori di manutenzione straordinaria delle opere idriche relative alla traversa sul fiume Dittaino, in provincia di Enna.

"Si tratta di risorse certe per mettere fine ad anni di inattività e immobilismo - afferma l'assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale Luca Sammartino -. Stiamo investendo nella manutenzione e nel rilancio delle infrastrutture irrigue, per consentire una migliore distribuzione della risorsa idrica sui territori interessati".

Il progetto di manutenzione della traversa prevede due fasi differenti, mediante altrettanti lotti funzionali. Gli interventi previsti nel primo lotto consistono nella rimozione e dragaggio dei sedimenti e nella manutenzione straordinaria delle paratoie e delle apparecchiature connesse, compresi i cassoni galleggianti, previa deviazione del fiume mediante realizzazione temporanea di un argine in terra sciolta, costituito con lo stesso materiale sedimentato nell’alveo del corso d’acqua.

Nel secondo lotto, gli interventi previsti sono la manutenzione straordinaria del sistema oleodinamico, mediante la sostituzione delle tubazioni, la sostituzione del gruppo motori e del gruppo elettrogeno al servizio dell’impianto e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna e di videosorveglianza. Il completamento di tutti i lavori è previsto entro la fine del 2026.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Fiume Dittaino
infrastrutture
manutenzione
PPN
Prima Pagina News
Sicilia
traversa
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it