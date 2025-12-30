Breaking news Infrastrutture - Sicilia: fiumi, quattro milioni per i lavori di manutenzione della traversa sul Dittaino

La Regione Siciliana ha finanziato con oltre quattro milioni di euro i lavori di manutenzione straordinaria delle opere idriche relative alla traversa sul fiume Dittaino, in provincia di Enna.

"Si tratta di risorse certe per mettere fine ad anni di inattività e immobilismo - afferma l'assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale Luca Sammartino -. Stiamo investendo nella manutenzione e nel rilancio delle infrastrutture irrigue, per consentire una migliore distribuzione della risorsa idrica sui territori interessati".

Il progetto di manutenzione della traversa prevede due fasi differenti, mediante altrettanti lotti funzionali. Gli interventi previsti nel primo lotto consistono nella rimozione e dragaggio dei sedimenti e nella manutenzione straordinaria delle paratoie e delle apparecchiature connesse, compresi i cassoni galleggianti, previa deviazione del fiume mediante realizzazione temporanea di un argine in terra sciolta, costituito con lo stesso materiale sedimentato nell’alveo del corso d’acqua.

Nel secondo lotto, gli interventi previsti sono la manutenzione straordinaria del sistema oleodinamico, mediante la sostituzione delle tubazioni, la sostituzione del gruppo motori e del gruppo elettrogeno al servizio dell’impianto e la realizzazione degli impianti di illuminazione esterna e di videosorveglianza. Il completamento di tutti i lavori è previsto entro la fine del 2026.