Breaking news Infrastrutture - Trento: trasporto pubblico urbano, potenziata la linea 8 verso Mattarello

A partire da oggi Trentino Trasporti in collaborazione con il Comune di Trento ha attivato una nuova corsa della linea 8 con direzione Mattarello, in servizio dal lunedì al venerdì (frequenza scolastica) con partenza dalla fermata di Piazza Dante alle 13:15 e arrivo a Mattarello sud alle 13:39.

L’introduzione di questa corsa aggiuntiva si inserisce nel percorso di potenziamento del trasporto pubblico urbano intrapreso dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità dei collegamenti tra il centro e le zone nord e sud della città, rispondendo alle richieste avanzate dalla comunità e dagli utenti. L’intervento fa seguito all’attivazione, nell’ottobre 2025, della corsa delle 7:04 della linea 8 da Mattarello verso il centro, pensata per agevolare gli spostamenti nelle prime ore del mattino.

A questo si aggiungono le misure adottate nel dicembre 2025 sulla linea 15, che collega Trento nord a Piazza Dante, con nuove corse dedicate ai pendolari. Un quadro di azioni che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per una mobilità urbana più efficiente, accessibile e sostenibile.