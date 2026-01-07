Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Cultura Tecnologia Editoriale Politica Eventi Economia
Menu
Aggiornato alle 20:09
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Breaking news Infrastrutture - Trento: trasporto pubblico urbano, potenziata la linea 8 verso Mattarello
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breaking news Infrastrutture - Trento: trasporto pubblico urbano, potenziata la linea 8 verso Mattarello

Dal lunedì al venerdì istituita una nuova corsa scolastica con partenza alle 13:15 dalla stazione.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 07 Gennaio 2026
Trento - 07 gen 2026 (Prima Pagina News)

Dal lunedì al venerdì istituita una nuova corsa scolastica con partenza alle 13:15 dalla stazione.

A partire da oggi Trentino Trasporti in collaborazione con il Comune di Trento ha attivato una nuova corsa della linea 8 con direzione Mattarello, in servizio dal lunedì al venerdì (frequenza scolastica) con partenza dalla fermata di Piazza Dante alle 13:15 e arrivo a Mattarello sud alle 13:39.

L’introduzione di questa corsa aggiuntiva si inserisce nel percorso di potenziamento del trasporto pubblico urbano intrapreso dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità dei collegamenti tra il centro e le zone nord e sud della città, rispondendo alle richieste avanzate dalla comunità e dagli utenti. L’intervento fa seguito all’attivazione, nell’ottobre 2025, della corsa delle 7:04 della linea 8 da Mattarello verso il centro, pensata per agevolare gli spostamenti nelle prime ore del mattino.

A questo si aggiungono le misure adottate nel dicembre 2025 sulla linea 15, che collega Trento nord a Piazza Dante, con nuove corse dedicate ai pendolari. Un quadro di azioni che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per una mobilità urbana più efficiente, accessibile e sostenibile.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Infrastrutture
#Linea8Trento
#tpu
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it