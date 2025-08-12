Hai dimenticato la password? Clicca qui
12 Agosto 2025
Cavallino Treporti (Ve): trovato senza vita il bimbo di 6 anni scomparso in mare
Cavallino Treporti (Ve): trovato senza vita il bimbo di 6 anni scomparso in mare

Zaia: "Dolore profondo e sgomento".

(Prima Pagina News)
Martedì 12 Agosto 2025
Venezia - 12 ago 2025 (Prima Pagina News)

Zaia: "Dolore profondo e sgomento".

Si è conclusa nel peggiore dei modi la ricerca del bimbo di 6 anni sparito in mare ieri a Cavallino Treporti, nel Veneziano: il suo corpicino è stato recuperato questa notte dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

A dare l'allarme era stata la madre del bimbo. Per cercare il piccolo, era stata formata una catena umana, tra bagnanti e soccorritori, per scandagliare il mare. Il bimbo è stato trovato a due metri di profondità, non lontano dal punto in cui era scomparso.

“Un destino crudele, che nessuna persona può accettare, un dolore profondo, sgomento, senza un perché, ha portato via la vita di un bimbo di sei anni in un attimo, quell’attimo che la mamma e la sua famiglia non potranno mai dimenticare. A loro esprimo il mio più profondo dolore umano e cordoglio istituzionale”, ha dichiarato il Governatore del Veneto, Luca Zaia, in seguito al ritrovamento del corpo del bimbo.

“Tra la vita e la morte – ha aggiunto Zaia – c’è stato quell’attimo, seguito da quella splendida quanto inutile catena umana di solidarietà subito creatasi appena dato l’allarme, dall’intervento tempestivo e professionale dei soccorritori, da una ricerca palmo a palmo, mentre le ore passavano e la speranza diminuiva. Ma nessuno si è arreso fino al ritrovamento”.

“In questa lotta contro il tempo, da parte di semplici cittadini e di tutti gli uomini e donne che vestivano le divise più disparate – ha concluso il Govvernatore del Veneto – c’è il meglio dell’uomo, purtroppo, stavolta, senza il premio di una vita salvata”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

