Clima, Fratoianni (Avs): "Meloni parla ancora di ambientalismo ideologico nonostante disastri"

"Abbiamo ancora negli occhi il disastro climatico che si è abbattuto sulla Toscana qualche settimana fa, dopo quelli in Emilia, in Lombardia, a Ischia e nelle Marche. E la presidente del Consiglio, Meloni, ha ancora il coraggio di parlare di ambientalismo ideologico.Anzi, fa di più, nei giorni scorsi va a Cop 28: non parla dell'emergenza causata dai cambiamenti climatici e approfitta per attaccare la magistratura".Così Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana e deputato di Alleanza Verdi Sinistra (Avs), Nicoa Fratoianni, in un post su Facebook."Piuttosto è ideologico e anche stupido è continuare a puntare su gas e petrolio e ostacolare le rinnovabili. Ideologico e anche stupido è far credere che il nucleare pulito sia a portata di mano.La situazione che viviamo richiede molto più pragmatismo: il clima sta cambiando definitivamente, a causa di un sistema economico sbagliato, quindi bisogna subito cambiare sistema. Tutto il resto sono chiacchiere e servilismo nei confronti dei soliti noti, che hanno interessi nei fossili", ha concluso Fratoianni.