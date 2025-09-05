Hai dimenticato la password? Clicca qui
Crosetto: "Nessuno deve mettere a rischio l'incolumità dei soldati italiani"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Crosetto: "Nessuno deve mettere a rischio l'incolumità dei soldati italiani"

"Noi non andiamo nelle missioni internazionali per dimostrare la nostra potenza, ma per mettere quei Paesi nelle condizioni di andare avanti da soli".

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Settembre 2025
Roma - 05 set 2025 (Prima Pagina News)

"Noi non andiamo nelle missioni internazionali per dimostrare la nostra potenza, ma per mettere quei Paesi nelle condizioni di andare avanti da soli".

“In questi decenni abbiamo sempre servito la pace e lo abbiamo fatto in Libano anche in questa stagione difficile. Per questo pretendo che nessuno metta a rischio l’incolumità dei soldati italiani e per questo sono qui oggi a dire a voi e alle vostre famiglie grazie per il lavoro che avete svolto con sacrificio e onore”.

E' quanto ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla Cerimonia di rientro della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” dell’Esercito dall’operazione Unifil in Libano.

“Non potevo non essere qui oggi ad accogliervi al ritorno da una missione difficile, che avete svolto in un Libano trasformato, ma sempre con lo spirito del soldato italiano. Perché le Forze Armate italiane sono diverse. Perché il nostro approccio è sempre stato diverso: non quello militare, ma quello dell’anima, dell’umanità.

Noi non andiamo nelle missioni internazionali per dimostrare la nostra potenza, ma per mettere quei Paesi nelle condizioni di andare avanti da soli, di crescere e di formarsi, trasferendogli tutto ciò che siamo e che possiamo fare”, ha poi scritto il Ministro sui suoi profili social.


Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.