Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 05:09
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Difesa: Al via Steadfast Noon, l'esercitazione NATO di deterrenza nucleare
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Difesa: Al via Steadfast Noon, l'esercitazione NATO di deterrenza nucleare

L'operazione aiuterà a garantire il deterrente nucleare dell'Alleanza rimanga il più possibile credibile, sicuro ed efficace. Non è collegata ad alcun evento mondiale in corso

di Renato Narciso
Mercoledì 15 Ottobre 2025
Bruxelles - 15 ott 2025 (Prima Pagina News)

L'operazione aiuterà a garantire il deterrente nucleare dell'Alleanza rimanga il più possibile credibile, sicuro ed efficace. Non è collegata ad alcun evento mondiale in corso

Lunedì 13 ottobre 2025, la NATO ha dato il via a Steadfast Noon, l'esercitazione annuale di deterrenza nucleare.

Steadfast Noon è un'esercitazione di routine pianificata da tempo e per mantenere la prontezza e garantire la trasparenza in merito alla sua strategia nucleare.

 Non è collegata ad alcun evento mondiale in corso e non prevede l'impiego di armi vere e proprie.

Annunciando l'esercitazione lo scorso venerdì 10 ottobre, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha affermato: "Dobbiamo farlo perché ci aiuta a garantire che il nostro deterrente nucleare rimanga il più possibile credibile, sicuro ed efficace".

Quest'anno sono i Paesi Bassi ad ospitare Steadfast Noon.

L'aeroporto militare di Volkel sarà la base principale dell'esercitazione, con altre basi aeree di supporto presso Kleine-Brogel in Belgio e Lakenheath nell'UK.

L'esercitazione coinvolge circa 70 velivoli provenienti da 14 nazioni alleate, tra cui un mix di velivoli convenzionali e a doppia capacità.

 Le risorse di supporto includono velivoli da sorveglianza, rifornimento in volo e comando e controllo.

Un consistente contingente di supporto convenzionale opererà invece dalla base di Skrydstrup, in Danimarca.

Il colonnello dell'USAF Daniel Bunch, capo delle operazioni nucleari presso il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE), ha affermato che organizzare ed eseguire un'esercitazione come Steadfast Noon richiede uno sforzo da parte degli Alleati: "In totale, stiamo parlando di circa 2mila addetti che supporteranno direttamente questa esercitazione".

Jim Stokes, direttore della politica nucleare della NATO, ha affermato invece che l'esercitazione mira a "promuovere la trasparenza quando e dove opportuno, in modo che le nostre popolazioni alleate e il mondo intero abbiano una buona comprensione di ciò che stiamo facendo".

 La partecipazione a Steadfast Noon avviene a rotazione ogni anno tra gli Alleati.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.