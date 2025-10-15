Difesa: Al via Steadfast Noon, l'esercitazione NATO di deterrenza nucleare

Lunedì 13 ottobre 2025, la NATO ha dato il via a Steadfast Noon, l'esercitazione annuale di deterrenza nucleare.

Steadfast Noon è un'esercitazione di routine pianificata da tempo e per mantenere la prontezza e garantire la trasparenza in merito alla sua strategia nucleare.

Non è collegata ad alcun evento mondiale in corso e non prevede l'impiego di armi vere e proprie.

Annunciando l'esercitazione lo scorso venerdì 10 ottobre, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha affermato: "Dobbiamo farlo perché ci aiuta a garantire che il nostro deterrente nucleare rimanga il più possibile credibile, sicuro ed efficace".

Quest'anno sono i Paesi Bassi ad ospitare Steadfast Noon.

L'aeroporto militare di Volkel sarà la base principale dell'esercitazione, con altre basi aeree di supporto presso Kleine-Brogel in Belgio e Lakenheath nell'UK.

L'esercitazione coinvolge circa 70 velivoli provenienti da 14 nazioni alleate, tra cui un mix di velivoli convenzionali e a doppia capacità.

Le risorse di supporto includono velivoli da sorveglianza, rifornimento in volo e comando e controllo.

Un consistente contingente di supporto convenzionale opererà invece dalla base di Skrydstrup, in Danimarca.

Il colonnello dell'USAF Daniel Bunch, capo delle operazioni nucleari presso il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE), ha affermato che organizzare ed eseguire un'esercitazione come Steadfast Noon richiede uno sforzo da parte degli Alleati: "In totale, stiamo parlando di circa 2mila addetti che supporteranno direttamente questa esercitazione".

Jim Stokes, direttore della politica nucleare della NATO, ha affermato invece che l'esercitazione mira a "promuovere la trasparenza quando e dove opportuno, in modo che le nostre popolazioni alleate e il mondo intero abbiano una buona comprensione di ciò che stiamo facendo".

La partecipazione a Steadfast Noon avviene a rotazione ogni anno tra gli Alleati.