Aggiornato alle 19:35
Francia: Parigi convoca l'ambasciatore Usa, "accuse contro Macron inaccettabili". Washington lo sostiene
Francia: Parigi convoca l'ambasciatore Usa, "accuse contro Macron inaccettabili". Washington lo sostiene

Formentini (Lega): "Parigi dovrebbe rasserenarsi".

(Prima Pagina News)
Lunedì 25 Agosto 2025
Roma - 25 ago 2025 (Prima Pagina News)

Formentini (Lega): "Parigi dovrebbe rasserenarsi".

L'Ambasciatore degli Stati Uniti a Parigi, Charles Kushner, è stato convocato dal Ministero francese degli Esteri, in seguito ai suoi commenti "inaccettabili", in cui ha accusato il Presidente francese, Emmanuel Macron, di "mancanza di misure sufficienti" contro l'antisemitismo.

"Le accuse dell'ambasciatore sono inaccettabili. Violano il diritto internazionale, in particolare il dovere di non interferire negli affari interni degli Stati, come previsto dalla Convenzione di Vienna del 1961, che regola le relazioni diplomatiche", ha fatto sapere il Ministero.

Dall'altra parte, però, Washington ha deciso di difendere l'Ambasciatore: "Sosteniamo le sue dichiarazioni", ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Tommy Pigott sull'ambasciatore, che è suocero della figlia del Presidente Usa Donald Trump, Ivanka. "L'ambasciatore Kushner è il nostro rappresentante del governo statunitense in Francia e sta svolgendo un ottimo lavoro nel promuovere i nostri interessi nazionali in questo ruolo", ha detto il portavoce.

Anche la Lega è intervenuta sulla vicenda, ricordando le proteste dell'Eliseo per quanto detto da Salvini sulla proposta di Macron di inviare soldati europei in Ucraina: "Prima la reazione eccessiva alle semplici e rispettose opinioni di Matteo Salvini contro l'invio di soldati europei in Ucraina, ora l'attacco contro gli Stati Uniti a proposito di antisemitismo e la convocazione dell'ambasciatore. La situazione internazionale è molto delicata e richiede buonsenso e sangue freddo: confidiamo che tutti ritrovino la necessaria serenità, e che a Parigi evitino di investire altro tempo per convocare gli ambasciatori di mezzo mondo", ha dichiarato Paolo Formentini, responsabile del dipartimento Esteri della Lega.

Sui social, peraltro, il Carroccio ha aggiunto: "Parigi prima convoca l'ambasciatore italiano, poi convoca l'ambasciatore americano... chi sarà il prossimo?!?".


Charles Kushner
Emmanuel Macron
Francia
Lega
