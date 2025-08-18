Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:35
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Fvg: a Drenchia (Ud) non nascono bambini da 10 anni
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Fvg: a Drenchia (Ud) non nascono bambini da 10 anni

Il quotidiano "Il Piccolo" ha dedicato un ampio servizio al calo delle nascite in Friuli Venezia Giulia.

(Prima Pagina News)
Lunedì 18 Agosto 2025
Udine - 18 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il quotidiano "Il Piccolo" ha dedicato un ampio servizio al calo delle nascite in Friuli Venezia Giulia.

Drenchia (Ud) non è soltanto il più piccolo Comune del Friuli Venezia Giulia, ma anche quello che sta subendo maggiormente l'inverno demografico: l'ultima nascita iscritta all'anagrafe, infatti, risale al 2015, cioè a dieci anni fa.

E' quanto fa sapere il quotidiano "Il Piccolo", che ha dedicato un ampio servizio all'inverno demografico in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi 40 anni, Drenchia ha subito un lento, ma inesorabile, declino, passando da 1128 a 89 abitanti.

Tra l'altro, quel bambino il bimbo nato dieci anni fa non vive più a Drenchia, dove i residenti più giovani hanno 14 anni, mentre gli under 40 sono solo otto e gli over 65 rappresentano più della metà della popolazione, precisa il quotidiano triestino.

Si tratta di una situazione diffusa: l'anno scorso non sono stati registrati nuovi nati in 9 paesi, qualcuno non ne registra da 5 anni, mentre altri centri hanno perso il 10% della popolazione.

Stando ai dati Istat, nel Fvg sono state registrate 2.563 nascite nei primi 5 mesi del 2025 (300 in meno su base annuale) a fronte di 6.239 decessi. Si tratta di un dato peggiore rispetto all'anno scorso, quando era già stato raggiunto il minimo storico di 6.885 nati in tutto l'anno.

Questo, dunque, potrebbe essere il 18/o anno consecutivo in calo. Una tendenza che è stata attenuata solo parzialmente dai migranti che da gennaio a maggio hanno mostrato un saldo positivo (tra arrivi e partenze) di circa 3.300 residenti in più, contenendo il calo della popolazione in 424 persone.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Drenchia
Fvg
nascite
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.