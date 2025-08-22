Giornalisti 2.0: "Solidarietà a Il Tempo e Libero, no alle intimidazioni, sì alla libertà di stampa"

"L’Associazione Giornalisti 2.0 esprime profonda preoccupazione per le gravi minacce di morte recapitate con una lettera a firma anarchica alla redazione de Il Tempo e indirizzate all’editore Angelucci, al vicepresidente Andrea Pasini, al direttore Tommaso Cerno e al direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone.

Si tratta di un gesto inaccettabile che non può essere ridotto a un semplice episodio isolato: colpire giornalisti, editori e operatori dell’informazione significa colpire la libertà di stampa, pilastro fondamentale della nostra democrazia.

Chiediamo alle autorità competenti di fare piena luce sull’accaduto e di assicurare alla giustizia i responsabili di queste minacce. Rivolgiamo inoltre un appello a tutte le forze politiche affinché si esprimano con una condanna netta e unanime: la difesa del diritto di cronaca e della libertà di informazione deve restare un impegno comune e condiviso".

Così, in una nota, l'Associazione Giornalisti 2.0.