Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:59
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
In corso lo sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a Roma, Napoli, Milano e Venezia
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
In corso lo sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni a Roma, Napoli, Milano e Venezia

La mobilitazione terminerà alle ore 18:00.

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Settembre 2025
Roma - 05 set 2025 (Prima Pagina News)

La mobilitazione terminerà alle ore 18:00.

Si concluderà questo pomeriggio alle ore 18 lo sciopero del personale ferroviario indetto dalle sigle sindacali Usb, Sgb e Assemblea Nazionale PDM/PDB.

Secondo quanto riferisce Ferrovie dello Stato, potrebbero esserci ritardi o cancellazioni di corse anche oltre il termine della mobilitazione.

Molti i disagi alla stazione di Roma Termini: diversi treni, in arrivo o in partenza, sono stati cancellati o ritardati, cosa che sta costringendo i turisti a cambiare i loro progetti. Tra le corse cancellate, quelle in arrivo da Pisa, Velletri, Napoli, Milano, Albano e Civitavecchia e quelle in partenza per Milano Centrale alle 11.50, alle 12.20 e alle 12.50.

Anche a Napoli molti treni sono stati cancellati o sono in ritardo: tra quelli cancellati, previsti in partenza, i treni dell'Alta Velocità per Milano delle 10,25, delle 11,25, delle 11,55 e il Regionale delle 11,20 diretto a Roma Termini. In ogni caso, però, non ci sono resse o lunghe file agli sportelli d'informazione delle aziende di trasporto, Anche la linea 2 della metropolitana (che fa capo a Fs) sta riscontrando disagi: circa la metà dei treni sono stati cancellati, mentre altri sono in forte ritardo.

Anche a Milano ci sono disagi: diversi i treni cancellati o in ritardo alla Stazione Centrale, così come a quelle di Garibaldi e di Rogoredo. Disagi più contenuti, invece, a Bologna: alcuni treni dell'Alta Velocità sono stati cancellati, ma per il resto, tranne che per una decina di convogli con dei ritardi, il resto delle corse è programmato.

In Veneto, alcuni Treni Regionali sono stati cancellati, e qualche Frecciarossa è in ritardo. Alla Stazione di Venezia Santa Lucia, sono stati cancellati tre Regionali provenienti da Trieste, Bologna e Verona. Un Frecciarossa da Milano, invece, ha registrato un ritardo di 55 minuti, mentre quello da Napoli ha riscontrato 10 minuti di ritardo.

"Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00. L’elenco completo dei servizi garantiti, suddiviso per regione, è disponibile in fondo alla pagina.​ Per Trenord l'elenco è disponibile sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper è disponibile sul sito www.trenitaliatper.it.

​I treni garantiti sono consultabili anche sull’Orario ufficiale Trenitalia, disponibile in formato digitale alla pagina dedicata. ​ L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.​

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso, a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;​ fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.​ Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il sito trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, ​il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti", fa sapere Trenitalia, che invita i passeggeri ad informarsi prima di recarsi in stazione.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
sciopero
Treni
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.