Meteo: cieli sereni su tutta Italia per domattina, qualche temporale nel pomeriggio

Aggiornato alle 18:07
(Prima Pagina News)
Martedì 12 Agosto 2025
Temperature minime per lo più stazionarie o in lieve calo sulle regioni centrali, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.

Cieli sereni su tutta Italia per la mattinata di domani, e qualche temporale durante l'arco del pomeriggio. E' quanto emerge dalle previsioni del Centro Meteo Italiano.

Nello specifico, al Nord si prevede tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo lungo l'arco alpino, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nottata residua instabilità con isolati fenomeni in movimento verso le pianure.

Per quanto riguarda il Centro, è prevista al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata torna la stabilità con nuvolosità alternata a schiarite.

A Roma si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Possibili isolati piovaschi sulle zone orientali della capitale nelle ore pomeridiane. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature comprese tra +22°C e +38°C.

Per il Lazio è previsto al mattino tempo stabile con sole prevalente. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, soleggiato sulle coste. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite, salvo fenomeni residui.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole Maggiori. Migliora dalla serata con disturbi nuvolosi tra Campania, Molise e Puglia settentrionale e sereno altrove.

Temperature minime per lo più stazionarie o in lieve calo sulle regioni centrali, massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.


