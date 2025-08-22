Meteo: l'Italia nella morsa dell'instabilità, piogge nel Nord-Est, nel Lazio e in Abruzzo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Temperature minime in generale diminuzione salvo una lieve flessione positiva al Nord, massime in lieve rialzo al Centro e sulla Sardegna ed in calo sul resto d'Italia.
Quella di domani sarà una giornata caratterizzata dall'instabilità meteorologica.
Secondo le previsioni stilate dal Centro Meteo Italiano, al Nord si prevedono al mattino piogge sparse al Nord-Est, stabile altrove con sole prevalente. Al pomeriggio torna protagonista l'instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino. In serata e nella notte precipitazioni in estensione alle pianure.
Al Centro si prevedono al mattino locali piovaschi tra Lazio e Abruzzo, stabile altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni tra Umbria e Toscana. Piogge in arrivo nella notte sulle Marche.
Domani giornata instabile sul Lazio con nubi sparsi a cui saranno associati acquazzoni sparsi e locali temporali, più intensi nelle zone interne. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite. Domenica, invece, sono previsti al mattino cieli sereni e clima asciutto, al pomeriggio tempo stabile con soleggiamento diffuso e temperature fino a +30°C, in serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi.
Per quanto riguarda Roma, sabato si prevede tempo instabile durante la giornata con nuvolosità alternata a schiarite ed associati acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +30°C. Per domenica si prevede al mattino cielo soleggiato con temperature tra +20°C e +27°C, al pomeriggio condizioni stabili con sole e nubi sparse, massime sui +30°C, in serata sereno o poco nuvoloso con valori sui +22°C.
Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo instabile con piogge sparse, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, ancora soleggiato su Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.
