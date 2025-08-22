Meteo: l'Italia nella morsa dell'instabilità, piogge nel Nord-Est, nel Lazio e in Abruzzo

Quella di domani sarà una giornata caratterizzata dall'instabilità meteorologica.

Secondo le previsioni stilate dal Centro Meteo Italiano, al Nord si prevedono al mattino piogge sparse al Nord-Est, stabile altrove con sole prevalente. Al pomeriggio torna protagonista l'instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino. In serata e nella notte precipitazioni in estensione alle pianure.

Al Centro si prevedono al mattino locali piovaschi tra Lazio e Abruzzo, stabile altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni tra Umbria e Toscana. Piogge in arrivo nella notte sulle Marche.

Domani giornata instabile sul Lazio con nubi sparsi a cui saranno associati acquazzoni sparsi e locali temporali, più intensi nelle zone interne. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite. Domenica, invece, sono previsti al mattino cieli sereni e clima asciutto, al pomeriggio tempo stabile con soleggiamento diffuso e temperature fino a +30°C, in serata ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Per quanto riguarda Roma, sabato si prevede tempo instabile durante la giornata con nuvolosità alternata a schiarite ed associati acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Migliora dalla serata con ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +30°C. Per domenica si prevede al mattino cielo soleggiato con temperature tra +20°C e +27°C, al pomeriggio condizioni stabili con sole e nubi sparse, massime sui +30°C, in serata sereno o poco nuvoloso con valori sui +22°C.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo instabile con piogge sparse, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, ancora soleggiato su Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione salvo una lieve flessione positiva al Nord, massime in lieve rialzo al Centro e sulla Sardegna ed in calo sul resto d'Italia.