Meteo: piogge sparse e neve al Nord, soleggiato al Sud

Sarà una mattinata di piogge sparse e neve al Nord, tempo instabile al Centro e cieli sereni al Sud, quella che è prevista per domani, secondo quanto fa sapere il Centro Meteo Italiano.Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve su Alpi e Appennino oltre gli 800-1100 metri. Al pomeriggio ancora precipitazioni con quota neve in lieve rialzo, più asciutto al Nord-Ovest. In serata e in nottata residui fenomeni tra Triveneto ed Emilia Romagna, con neve fin verso i 600-1000 metri.Per quanto riguarda il Centro Italia, al mattino si prevedono locali fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità con piogge sparse su tutte le regioni, neve sui rilievi oltre i 1000-1200 metri. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento ma con ancora fenomeni residui, neve fino sotto i 1000 metri.Per il Lazio è previsto tempo instabile nel corso della giornata su zone settentrionali della regione e settori interni con piogge sparse e neve oltre i 1100-1200 metri, più asciutto altrove. In serata e nottata ancora possibilità di fenomeni con fiocchi fin verso gli 800-900 metri.A Roma si prevede nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata ma con bassa probabilità di fenomeni associati sia al mattino che al pomeriggio. Locali piogge possibili in serata.Per quanto riguarda il Sud e le Isole, infine, si prevede al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge su Sardegna e settori tirrenici. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati ovunque. Tra la serata e la notte qualche pioggia tra Campania, Basilicata e Calabria con neve a quote medie, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.Temperature minime in lieve rialzo al Sud ed in calo al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, massime in diminuzione al centro-Nord e sulla Sardegna e in rialzo al Sud e sulla Sicilia. A Roma, le temperature saranno comprese tra +7°C e +14°C.