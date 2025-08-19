Hai dimenticato la password? Clicca qui
Meteo: tempo instabile al Nord e al Centro, soleggiato al Sud
a soli € 3,00
Meteo: tempo instabile al Nord e al Centro, soleggiato al Sud

Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

(Prima Pagina News)
Martedì 19 Agosto 2025
Roma - 19 ago 2025 (Prima Pagina News)

Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.

Tempo instabile al Nord e al Centro, più soleggiato al Sud: è quanto prevede il Centro Meteo Italiano per la giornata di domani.

Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio maltempo in intensificazione al Nord-Ovest. In serata e in nottata tempo perturbato al settentrione con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, localmente anche molto intensi specie in Pianura Padana.

Per quanto riguarda il Centro, si prevede al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolati piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo in Appennino. In serata e in nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi specie tra Toscana, Umbria e Lazio, anche intensi sulle coste toscane.

A Roma, è previsto tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio attesa nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. In serata poche variazioni con tempo ancora asciutto. Acquazzoni e temporali in arrivo nella notte. Temperature comprese tra +21°C e +33°C.

Nel Lazio si prevede al mattino tempo stabile su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora tempo asciutto salvo isolati piovaschi sulle coste. Peggiora nella notte con acquazzoni e temporali, specie su Viterbese e Romano.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati, locali fenomeni sull'Appennino molisano. Tra la serata e la nottata nuvolosità in aumento sulla Sardegna con piogge sui settori occidentali, ancora sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime e massime stabili o in calo al Centro-Nord ed in rialzo al Sud e sulle Isole Maggiori.


