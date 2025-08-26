Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 13:01
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Meteo: tempo stabile al Centro-Sud, nuvole al Nord
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Meteo: tempo stabile al Centro-Sud, nuvole al Nord

Temperature minime in calo al Centro-Sud e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord ed in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

(Prima Pagina News)
Martedì 26 Agosto 2025
Roma - 26 ago 2025 (Prima Pagina News)

Temperature minime in calo al Centro-Sud e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord ed in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Sarà una giornata all'insegna del tempo stabile, quella di domani, con qualche nuvola sparsa per il Nord-Ovest. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

In particolare, al Nord si prevedono al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni in estensione anche al Triveneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento al Nord-Ovest con temporali anche intensi, nuvoloso con piogge da isolate a sparse sul resto del Nord.

Al Centro, invece, si prevede al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, nessuna variazione altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio e maggiori spazi di sereno altrove.

Per Roma è previsto tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Qualche nube in più dalla serata ma con tempo comunque asciutto. Temperature comprese tra +20°C e +33°C. Si prevede, inoltre, una giornata all'insegna del bel tempo sul Lazio con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento sui settori centro-settentrionali della regione ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede una giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo ancora asciutto e prevalenza di cieli sereni sulle altre regioni.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord ed in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Italia
meteo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.