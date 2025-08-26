Meteo: tempo stabile al Centro-Sud, nuvole al Nord

Sarà una giornata all'insegna del tempo stabile, quella di domani, con qualche nuvola sparsa per il Nord-Ovest. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

In particolare, al Nord si prevedono al mattino cieli nuvolosi al Nord-Ovest con piogge sparse, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con precipitazioni in estensione anche al Triveneto. Tra la serata e la notte instabilità in aumento al Nord-Ovest con temporali anche intensi, nuvoloso con piogge da isolate a sparse sul resto del Nord.

Al Centro, invece, si prevede al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulla Toscana ma senza fenomeni di rilievo associati, nessuna variazione altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte nubi tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio e maggiori spazi di sereno altrove.

Per Roma è previsto tempo stabile durante la giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Qualche nube in più dalla serata ma con tempo comunque asciutto. Temperature comprese tra +20°C e +33°C. Si prevede, inoltre, una giornata all'insegna del bel tempo sul Lazio con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento sui settori centro-settentrionali della regione ma senza fenomeni di rilievo associati.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede una giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole Maggiori con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che durante le ore pomeridiane. In serata e nella notte non sono attese particolari variazioni, con nuvolosità in aumento sulla Sardegna ma con tempo ancora asciutto e prevalenza di cieli sereni sulle altre regioni.

Temperature minime in calo al Centro-Sud e stabili o in rialzo sul resto d'Italia, massime in lieve calo al Nord ed in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.