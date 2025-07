Meteo: tempo stabile in tutta Italia

Tempo stabile per tutta l'Italia, anche in serata, tranne che qualche nuvolosità per il Nord-Est. E' quanto prevede, per oggi, il Centro Meteo Italiano.

Nello specifico, al Nord sono previste condizioni di tempo per lo più asciutto sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare comunque nuvolosità in sviluppo con locali acquazzoni pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale. In serata e nottata ancora fenomeni in estensione sulle regioni di Nord-Est, più asciutto altrove.

Anche al Centro si prevedono condizioni stabili: la giornata sarà all'insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

A Roma, giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

Per il Lazio si prevede tempo stabile nel corso della giornata su tutta la regione con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque.

Sarà bello anche al Sud e sulle Isole: si prevede tempo stabile sulle regioni del Sud sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto ovunque e ampie schiarite.

Temperature in generale rialzo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola. A Roma si prevedono temperature comprese tra +19°C e +35°C.