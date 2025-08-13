Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Meteo: tempo stabile per domattina su tutta Italia, precipitazioni nel pomeriggio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Meteo: tempo stabile per domattina su tutta Italia, precipitazioni nel pomeriggio

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento altrove; massime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo al sud.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 13 Agosto 2025
Roma - 13 ago 2025 (Prima Pagina News)

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento altrove; massime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo al sud.

Tempo stabile per la mattinata di domani, possibili rovesci nel pomeriggio. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

Al Nord si prevedono al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio piogge e temporali sui rilievi alpini e sull'Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite.

Per il Centro si prevede al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni; maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

A Roma sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Possibili isolati piovaschi sulle zone orientali della capitale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +21°C e +38°C.

Per il Lazio si prevedono al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio instabilità in aumento su Appennino e sub-Appennino, con locali sconfinamenti delle precipitazioni sulle zone di pianura. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole si prevede al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole Maggiori. Tempo in miglioramento dalla sera con addensamenti sparsi sulle regioni peninsulari, sereno tra Calabria e isole maggiori.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento altrove; massime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo al sud.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Italia
meteo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.