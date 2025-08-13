Meteo: tempo stabile per domattina su tutta Italia, precipitazioni nel pomeriggio

Tempo stabile per la mattinata di domani, possibili rovesci nel pomeriggio. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano.

Al Nord si prevedono al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio piogge e temporali sui rilievi alpini e sull'Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata tempo in deciso miglioramento con ampie schiarite.

Per il Centro si prevede al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza sereni; maggiori addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con sviluppo di acquazzoni e temporali da isolati a sparsi, poco nuvoloso altrove. In serata e nottata torna la stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi.

A Roma sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Possibili isolati piovaschi sulle zone orientali della capitale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +21°C e +38°C.

Per il Lazio si prevedono al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio instabilità in aumento su Appennino e sub-Appennino, con locali sconfinamenti delle precipitazioni sulle zone di pianura. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite.

Al Sud e sulle Isole si prevede al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio attese precipitazioni sulle zone interne sia delle regioni Peninsulari che delle Isole Maggiori. Tempo in miglioramento dalla sera con addensamenti sparsi sulle regioni peninsulari, sereno tra Calabria e isole maggiori.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stazionarie o in aumento altrove; massime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo al sud.