Aggiornato alle 18:38
Meteo: tempo stabile sull'Italia, qualche pioggia sui rilievi del Piemonte

(Prima Pagina News)
Mercoledì 03 Settembre 2025
Roma - 03 set 2025 (Prima Pagina News)

Tempo stabile sull'Italia, con nuvolosità in aumento nel pomeriggio sull'arco alpino e qualche pioggia sui rilievi del Piemonte. E' quanto prevede il Centro Meteo Italiano per la giornata di domani.

Nello specifico, al Nord si prevede al mattino tempo stabile su tutti i settori, salvo qualche addensamento sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sull'arco alpino; qualche pioggia sui rilievi del Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, salvo qualche piovasco tra Piemonte e Valle d'Aosta.

Per quanto riguarda il Centro Italia, sono previsti cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti di rilievo con ampi spazi di sereno.

A Roma si prevede una giornata all’insegna del tempo stabile con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +16°C e +31°C.

Per il Lazio si prevedono condizioni di tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Al Sud e sulle Isole, infine, si prevede al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo, con cieli del tutto soleggiati. In serata ancora stabilità prevalente su tutti i settori con ampie schiarite.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord, ed in calo al Sud; massime stabili o in aumento su tutta la penisola.


Italia
meteo
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

