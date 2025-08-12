Milano: 71enne investita e uccisa, Polizia locale ferma 4 minorenni

Quattro minorenni (tre ragazzi e una ragazza) sono stati fermati stamani dalla Polizia locale di Milano, in merito alla morte di Cecilia de Astiis, la 71enne investita e uccisa ieri mattina verso le 12 nel quartiere Gratosoglio del capoluogo lombardo.

I quattro si trovavano a bordo dell'auto rubata a turisti francesi che ha investito la donna. Poi, secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, dopo l'incidente, si erano dati alla fuga. Al momento, sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

“Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita”, ha commentato, sui suoi profili social, il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “Non è un ‘incidente’ – ha aggiunto – è il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata”.