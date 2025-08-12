Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 14:42
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Milano: 71enne investita e uccisa, Polizia locale ferma 4 minorenni
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Milano: 71enne investita e uccisa, Polizia locale ferma 4 minorenni

Il Governatore lombardo, Attilio Fontana: "Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita".

(Prima Pagina News)
Martedì 12 Agosto 2025
Milano - 12 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il Governatore lombardo, Attilio Fontana: "Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita".

Quattro minorenni (tre ragazzi e una ragazza) sono stati fermati stamani dalla Polizia locale di Milano, in merito alla morte di Cecilia de Astiis, la 71enne investita e uccisa ieri mattina verso le 12 nel quartiere Gratosoglio del capoluogo lombardo.

I quattro si trovavano a bordo dell'auto rubata a turisti francesi che ha investito la donna. Poi, secondo quanto hanno riferito alcuni testimoni, dopo l'incidente, si erano dati alla fuga. Al momento, sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

“Assurdo. Una tragedia che non può rimanere impunita”, ha commentato, sui suoi profili social, il Governatore della Lombardia, Attilio Fontana. “Non è un ‘incidente’ – ha aggiunto – è il frutto di una catena di illegalità, arroganza e impunità che parte da lontano e che non può più essere tollerata”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

arresti
Cecilia de Astis
Milano
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.