Milano, funerali Cecilia de Astis, sacerdote: "Gli unici nemici sono la morte e il male, non i bambini"

Centinaia di persone hanno preso parte, questo pomeriggio, a Milano, ai funerali di Cecilia de Astis, la 71enne travolta e uccisa da quattro minorenni lunedì scorso nel quartiere Gratosoglio.

"Gesù, con il suo amore, ha insegnato che gli unici nemici sono la morte e il male - le parole di Don Davide Bertocchi durante l'omelia -. Il male e la morte sono gli unici nemici. Nessuna persona è da considerare nemica. Questo è il più grande insegnamento di Gesù. Anche se queste persone sono imprigionate dal male".

"Tanto meno dei bambini. Tanto meno bambini ai quali è stata negata l'infanzia e per i quali possiamo solo pregare e sperare che finalmente trovino qualcuno che sappia insegnare loro l'amore che vince il male", ha continuato il sacerdote.

Tre dei quattro bambini che hanno investito e ucciso la 71enne Cecilia de Astis a Milano sono stati allontanati dalle rispettive famiglie e verranno portati in comunità.

I tre ragazzini sono stati fermati in Piemonte: ieri, le loro famiglie erano sparite e poi rientrate al campo nomadi, per poi sparire di nuovo "senza comunicare le loro intenzioni". Ancora irreperibile, invece, il quarto bambino.

A eseguire il provvedimento d'urgenza è stata la Polizia locale di Milano, d'accordo con la Procura minorile.

Una ragazzina è stata bloccata sull'autostrada A6 Torino-Savona all'altezza del casello di Fossano (Cuneo), in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il guidatore dell'auto, rubata a un turista francese, che ha travolto la 71enne, sono stati, invece, fermati in Piemonte, in un terreno agricolo a Beinasco (Torino).