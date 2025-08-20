Morte Pippo Baudo: chiusa la camera ardente a Militello Val di Catania

Militello in Val di Catania sta per dire addio al suo cittadino più noto, il conduttore televisivo Pippo Baudo, morto sabato scorso all’età di 89 anni. Il carro funebre con a bordo la sua salma è arrivato dopo la mezzanotte, ma molta gente era in piazza ad aspettarlo.

L'arrivo del feretro è stato accolto da un lungo applauso.

Questa mattina, dalle 9 alle 13, è stata aperta la camera ardente nella chiesa di Santa Maria della Stella. Ad aprire il santuario è stato il parroco, Don Giuseppe Luparello.

Sono state moltissime le persone, provenienti da diverse parti della Sicilia e d'Italia, che hanno detto addio al popolare conduttore televisivo.

I funerali inizieranno questo pomeriggio, alle ore 16, e saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai1. In chiesa potranno partecipare 300 persone, mentre in piazza verrà allestito un maxischermo che permetterà a circa 2mila persone di seguire le esequie. La Rai seguirà l'omaggio a Baudo con dirette nella camera ardente e la cerimonia funebre. Trenitalia ha potenziato l'offerta commerciale con bus nelle stazioni di Catania centrale, Militello e Gela, in modo da permettere gli spostamenti.

Le esequie funebri saranno celebrate dal Vescovo di Caltagirone, Mons. Calogero Peri, insieme al parroco del santuario di Santa Maria della Stella, Don Giuseppe Luparello. L'omelia sarà affidata al padre spirituale di Baudo, don Giulio Albanese. Al termine della cerimonia, il feretro sarà portato al cimitero comunale, dove, poi, verrà seppellito insieme ai genitori.

A Militello dovrebbero arrivare, tra gli altri, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, quello della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ed il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi.

Il Sindaco, Giovanni Burtone, ha proclamato il lutto cittadino: ha ordinato l’esposizione a mezz’asta delle bandiere su tutti gli edifici comunali e lo stop a qualsiasi attività ludica in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Alla prossima seduta del Consiglio Comunale, inoltre, sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo del presentatore.

“Sarò in chiesa a salutare mio padre, nella sua Militello. Un luogo speciale a cui è sempre stato legato da un affetto profondo e sincero. Anni addietro papà mi ci ha condotto, all’epoca mio figlio Sean era un bambino che attraverso i racconti del nonno si appassionava alle meraviglie della sua terra d’origine. Ne conservo ricordi bellissimi che porterò sempre con me”, ha detto il figlio di Baudo, Alessandro, arrivato dall'Australia per partecipare ai funerali del padre.

“La triste notizia mi ha raggiunto mentre mi trovavo in Australia, paese in cui vivo. Da Melbourne ero appena partito per andare a trovare mio figlio Sean e i nipotini che vivono a Brisbane. Mi rammarica il fatto che mio padre non abbia potuto conoscere i suoi due ultimi nipoti”, ha aggiunto.

“Ci vedevamo poco ma io gli ho sempre voluto bene. Proprio in questi giorni di grande tristezza ho rivisto tante volte un video amatoriale che ci ritrae tutti insieme in Sicilia, papà abbraccia con affetto mio figlio Sean, ancora piccolo, mentre gli insegna alcune parole in italiano”, ha concluso.

“Pippo Baudo parlava del Sud non con il cappello in mano ma con la schiena dritta e a testa alta”, ha dichiarato il Sindaco di Militello Val di Catania, Giovanni Burtone, parlando con i giornalisti. Burtone ha sottolineato la “sobrietà e riservatezza” del conduttore, che “non inseguiva il divismo”.