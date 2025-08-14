Hai dimenticato la password? Clicca qui
Ponte Morandi, Mattarella: "La sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Ponte Morandi, Mattarella: "La sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze"

"La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza".

Giovedì 14 Agosto 2025
Roma - 14 ago 2025 (Prima Pagina News)

"La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza".

“Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatrè vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia”.

Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al sindaco di Genova, Silvia Salis.

“Il crollo del Ponte Morandi – prosegue Mattarella – ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni.

La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze. La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza.

La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza. Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari”, conclude il Capo dello Stato.


