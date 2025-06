Scacchiere: Il ministro degli esteri dell'UK vola in India per consolidare la partnership strategica

Il ministro degli Esteri David Lammy si recherà nel prossimo fine settimana, 7 e 8 giugno, nella capitale indiana per promuovere e consolidare ulteriormente il già solido rapporto tra l'UK e la sua ex colonia nel corso dei colloqui con il governo indiano, tra cui il primo ministro Modi e il ministro degli Affari esteri Dr S Jaishankar, insieme ad alti rappresentanti delle locali autorità. . Il rafforzamento dei legami economici e migratori e la creazione di ulteriori condizioni di crescita per le aziende britanniche saranno i temi principali dei colloqui. La visita fa seguito allo storico Accordo di Libero Scambio firmato tra i due Paesi firmato lo scorso 6 maggio (https://www.primapaginanews.it/articoli/scacchiere-india-e-uk-siglano-accordo-strategico-sul-libero-scambio-545155). Il nuovo accordo con l'India dovrebbe incrementare il commercio bilaterale per oltre 25 miliardi di sterline all'anno, il PIL dell'UK di 4,8 miliardi di sterline e i salari di 2,2 miliardi di sterline all'anno nel lungo periodo. Il Ministro degli Esteri dovrebbe anche discutere dell'intesa in tema di migrazione sia per tutelare i cittadini che per proteggere i confini di entrambi i Paesi. La questione della migrazione rimane una priorità assoluta per il governo, tant'è che le azioni di Lammy si concentrano sulla collaborazione internazionale con tutti i pssibili i partner per proteggere le frontiere dell'UK. Lammy incontrerà anche importanti uomini d'affari per discutere come stimolare maggiori investimenti da parte di aziende indiane nell'UK. Questo potrebbe portare alla creazione di oltre 600mila posti di lavoro in entrambi i Paesi, con oltre 950 aziende di proprietà indiana nell'UK e oltre 650 aziende britanniche in India. Nel 2023-24, l'India è stata la seconda fonte di investimenti da parte di Londra in termini di numero di progetti per il quinto anno consecutivo. I colloqui faranno anche il punto sui progressi compiuti, dopo l'accordo strategico sottoscritto dai Primi Ministri dei 2 Paesi. L'accordo commerciale è un esempio lampante dei progressi compiuti dall'ultimo incontro tra il Lammy e il suo alter ego indiano. Fa seguito alla firma dell'accordo di cooperazione culturale del 6 maggio e ai 400 milioni di sterline di guadagni commerciali e di investimenti che hanno rilanciato l'economia britannica e indiana durante il Dialogo economico e finanziario di aprile. Lammy potrebbe affrontare anche i problemi derivanti dalla recente crisi tra India e Pakistan causata dall'attacco terroristico di Pahalgam e su come far si che la tregua in atto regga sul lungo periodo. La visita avviene in un momento in cui alcuni capitani d'industria indiani hanno approvato l'accordo commerciale, che aumenterà le opportunità di scambi e investimenti tra i 2 Paesi.