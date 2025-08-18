Hai dimenticato la password? Clicca qui
Siena, il Palio conquista il mondo: ospiti internazionali tra le trifore di Palazzo Comunale - FOTOGALLERY
Siena, il Palio conquista il mondo: ospiti internazionali tra le trifore di Palazzo Comunale - FOTOGALLERY
Siena, il Palio conquista il mondo: ospiti internazionali tra le trifore di Palazzo Comunale - FOTOGALLERY
Siena, il Palio conquista il mondo: ospiti internazionali tra le trifore di Palazzo Comunale - FOTOGALLERY
Siena, il Palio conquista il mondo: ospiti internazionali tra le trifore di Palazzo Comunale - FOTOGALLERY

Dopo la corsa più attesa dell’anno, Siena si accende di stelle internazionali: dalle trifore di Palazzo Comunale Madonna e Sting applaudono il Palio insieme a un parterre di artisti, attori e diplomatici, consacrando la città come crocevia mondiale di cultura e tradizione.

(Prima Pagina News)
Lunedì 18 Agosto 2025
Roma - 18 ago 2025 (Prima Pagina News)

Dopo la corsa più attesa dell’anno, Siena si accende di stelle internazionali: dalle trifore di Palazzo Comunale Madonna e Sting applaudono il Palio insieme a un parterre di artisti, attori e diplomatici, consacrando la città come crocevia mondiale di cultura e tradizione.

Siena, il Palio conquista il mondo: ospiti internazionali tra le trifore di Palazzo Comunale - FOTOGALLERY
Guarda la fotogallery

Il Palio di Siena continua a confermarsi evento di portata internazionale, capace di condensare tradizione e attrazione globale in una sola, vibrante notte.

 Dopo la corsa in Piazza del Campo, il Sindaco Nicoletta Fabio e il direttore artistico dei Teatri di Siena, l’attore Vincenzo Bocciarelli, hanno accolto negli storici ambienti del Palazzo Comunale una platea di ospiti di straordinaria notorietà e valore culturale.

Da quelle trifore affacciate sulla piazza, uno scenario che ha fatto da fondale alla serata, hanno potuto ammirare il palcoscenico vivente del Palio personaggi del calibro di Madonna e Sting, la cui presenza ha impreziosito ulteriormente l’atmosfera.

La regina del pop si è mostrata discreta ma profondamente coinvolta, accompagnata da uno stretto seguito e attenta alla forza emotiva dell’evento: una visione simbolica della fusione tra star internazionale e fedele identità senese.
Sting, legato da tempo alla Toscana e già residente in una tenuta nelle campagne del Chianti, ha accolto l’invito con un sorriso che ha sarebbe stato quasi un ritorno in una terra che conosce e ama: il Palio, per lui, è stata l’occasione per ritrovarsi dentro una magia familiare e, allo stesso tempo, sempre nuova.

Con loro, la serata ha visto la partecipazione dell’attore premio Oscar Eddie Redmayne, della regista Andrea Ruth Sammah, e dei noti Maurizio Lastrico, Pietro Sermonti e Matteo Martari, interpreti che incarnano la vitalità del teatro e dello schermo italiani.

Sotto il profilo istituzionale, non sono mancati momenti di prestigio: la consigliera d'ambasciata Silvia Costantini, figlia dell’amato mossiere Dino Costantini, e il vice sindaco di Parigi Arnaud Ngatcha hanno confermato il respiro internazionale della manifestazione.

Ma il ruolo di Vincenzo Bocciarelli è stato particolarmente significativo: nominato direttore artistico dei Teatri di Siena il 17 gennaio 2024, ha portato in città una visione culturale evocativa e inclusiva. Direttore di “Sboccia l’estate 2025”, la rassegna estiva che ha anima e animerà le piazze e i luoghi simbolo della città fino al prossimo mese di settembre con ventisei appuntamenti tra musica, prosa, danza, opera e cinema,  Bocciarelli ha saputo costruire una rete artistica che unisce star internazionali, talenti locali e pubblico in un dialogo vivace e partecipato.

Nella serata del Palio, il suo ruolo era duplice: mediatore culturale e narratore di un momento in cui storia e contemporaneità si intrecciano. Accanto al Sindaco Nicoletta Fabio, ha incarnato il volto dinamico di una città che, pur radicata nella tradizione, apre le sue porte agli sguardi del mondo.

Quella senese non è stata solo una festa cittadina, ma una celebrazione globale, un crocevia di storie, emozioni e personalità differenti, unite dal fascino immutabile della Festa senese. Siena ha così ribadito la sua natura di luogo dove cultura, arte, storia e modernità si incontrano, facendo della notte del Palio un simbolo vivente dell’eccellenza italiana in chiave universale.

FOTOSERVIZIO DI GLORIA BARONE

 


