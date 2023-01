Sport su ghiaccio, curling, Eyof 2023: l’Italia travolge l’Ungheria e incamera la seconda vittoria

Il Palaghiaccio di Claut (Pordenone) è teatro del torneo di curling della 16ª edizione invernale dell’European Youth Olympic Festival. La manifestazione 2023 riservata agli atleti di età compresa tra i 14 e i 18 anni si tiene, difatti, in Friuli Venezia Giulia.L’Italia è rappresentata dalla squadra formata da Andrea Gilli, Giorgia Maurino, Alberto Cavallero e Rebecca Mariani. Dopo aver chiuso la giornata inaugurale con un bilancio di una vittoria (6-5 sulla Repubblica Ceca) e una sconfitta (2-5 dalla Germania), oggi gli azzurrini sono tornati sul ghiaccio per il loro terzo incontro, affrontando l’Ungheria.Il quartetto tricolore ha ottenuto una nettissima affermazione per 10-2, senza lasciare scampo ai magiari. Dunque, secondo successo in tre partite per l’Italia.Domani gli azzurrini hanno in programma due sfide. Quella contro l’Austria comincerà alle 12.00, mentre quella contro la Spagna avrà luogo dalle 19.00.Tutte le gare degli azzurrini, così come la cerimonia di apertura e quella di chiusura, saranno trasmesse in diretta su ItaliaTeamTv, la piattaforma Ott del Coni.