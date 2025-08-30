Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 12:47
Talento e merito, l’Accademia Spadolini del Talento: “Così l’Italia può tornare protagonista nel mondo”

Il presidente Luigi Tivelli (NELLA FOTO) illustra obiettivi, strumenti e premi per valorizzare l’eccellenza italiana e creare nuove opportunità per i giovani.

(Prima Pagina News)
Sabato 30 Agosto 2025
Roma - 30 ago 2025 (Prima Pagina News)

Il presidente Luigi Tivelli (NELLA FOTO) illustra obiettivi, strumenti e premi per valorizzare l’eccellenza italiana e creare nuove opportunità per i giovani.

’Accademia Spadolini del Talento si propone come punto di riferimento per chi crede nel valore del merito, dell’innovazione e della cultura come motore di sviluppo per l’Italia. Il presidente Luigi Tivelli sottolinea che la missione dell’Accademia è duplice: da un lato scoprire e valorizzare i talenti, dall’altro offrire strumenti concreti per trasformare le idee in progetti di successo.

“L’Italia ha bisogno di riscoprire il potenziale delle sue eccellenze – afferma Tivelli – e di creare una rete che premi il merito, l’impegno e la creatività. Solo così potremo tornare a essere protagonisti sulla scena internazionale.”

L’Accademia Spadolini del Talento organizza eventi, conferenze e percorsi formativi, ma anche premi dedicati a chi si distingue nei settori dell’arte, della scienza, dell’economia e dell’impegno sociale. Tra gli obiettivi principali vi è quello di stimolare un cambiamento culturale che superi il conformismo e valorizzi la competenza.

“Vogliamo dare ai giovani la possibilità di esprimere il meglio di sé – conclude Tivelli – e offrire alle istituzioni e al mondo produttivo idee innovative per un futuro sostenibile e competitivo.”

Con il suo impegno, l’Accademia Spadolini del Talento si candida a essere un ponte tra le nuove generazioni e le sfide globali, promuovendo un’Italia che torna a credere nelle proprie capacità.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

