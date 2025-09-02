Treviso: ciclista travolto e ucciso da 18enne senza patente

Un 71enne, Diego Lapaine, ciclista ed ex vicepreside di una scuola, è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 18enne, pare senza patente.

L'incidente è accaduto a Villorba, nel Trevigiano: stando a quanto finora ricostruito, la Fiat ha invaso la corsia opposta di marcia a tutta velocità, arrivando su Lapaine, che era in sella alla sua bicicletta e non ha potuto fare niente per evitare l'impatto.

A seguito dell'impatto, il suo corpo è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di una casa.

Stando a quanto riferisce il Corriere del Veneto, sembra che il ragazzo, sotto shock, abbia preso l'auto, una Fiat 500, all'insaputa di sua madre, con cui vive a Conegliano (Tv).

Al momento, la Procura di Treviso ha avviato un'indagine per il reato di omicidio stradale. Il ragazzo, inoltre, è anche accusato di guida senza patente e di diverse violazioni al codice della strada.