Acquista questo articolo
Treviso: ciclista travolto e ucciso da 18enne senza patente
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Treviso: ciclista travolto e ucciso da 18enne senza patente

Il corpo della vittima, un 71enne, è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata. Sembra che il 18enne abbia preso l'auto, una Fiat 500, all'insaputa di sua madre.

(Prima Pagina News)
Martedì 02 Settembre 2025
Treviso - 02 set 2025 (Prima Pagina News)

Il corpo della vittima, un 71enne, è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di un'abitazione privata. Sembra che il 18enne abbia preso l'auto, una Fiat 500, all'insaputa di sua madre.

Un 71enne, Diego Lapaine, ciclista ed ex vicepreside di una scuola, è stato investito e ucciso da un'auto guidata da un 18enne, pare senza patente.

L'incidente è accaduto a Villorba, nel Trevigiano: stando a quanto finora ricostruito, la Fiat ha invaso la corsia opposta di marcia a tutta velocità, arrivando su Lapaine, che era in sella alla sua bicicletta e non ha potuto fare niente per evitare l'impatto.

A seguito dell'impatto, il suo corpo è stato proiettato oltre la recinzione del giardino di una casa.

Stando a quanto riferisce il Corriere del Veneto, sembra che il ragazzo, sotto shock, abbia preso l'auto, una Fiat 500, all'insaputa di sua madre, con cui vive a Conegliano (Tv).

Al momento, la Procura di Treviso ha avviato un'indagine per il reato di omicidio stradale. Il ragazzo, inoltre, è anche accusato di guida senza patente e di diverse violazioni al codice della strada. 


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Diego Lapaine
incidente
PPN
Prima Pagina News
Villorba
www.laltritaliaambiente.it

