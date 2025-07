Turismo a Roma, strategia per il futuro: confronto tra istituzioni e operatori a "Obiettivo Roma 2027"

“Prosegue la serie di incontri di Obiettivo Roma 2027, organizzata dall’associazione giornalisti 2.0, con il suo Presidente Maurizio Pizzuto e il responsabile dei rapporti con le istituzioni, on. Gianni Sammarco. Dopo gli incontri su cultura, urbanistica, sicurezza, sanità, lunedì pomeriggio si è tenuta l’iniziativa “Turismi a Roma: oltre la grande bellezza. Valorizzare il passato per costruire il futuro”, a Roma presso Conference Center Ecomap Roma “Sala da Feltre”, Via degli Orti di Trastevere 6. L’incontro, moderato da Arnaldo Colasanti, Presidente Fondazione Toti Scialoja, si è aperto con la relazione introduttiva di Antonio Gazzellone, esperto di turismo e già delegato al turismo di Roma Capitale, che ha esposto nel dettaglio alcuni aspetti da approfondire e su cui ragionare: il presente e il futuro della capitale impongono una riflessione profonda, anche al fine di esplorare nuove vie per valorizzare un patrimonio inestimabile e allo stesso tempo proiettarsi verso un modello più inclusivo e sostenibile. Di seguito, per la parte “tecnica” hanno preso la parola il Prof. Marco Brogna dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente Its Turismo academy, che ha evidenziato come la domanda turistica sia cambiata nel corso degli anni, e quindi l’offerta deve saper intercettare anche le nuove esigenze. Successivamente, è intervenuto Giuseppe Roscioli, presidente di Federalberghi Roma, che ha sottolineato l’importanza di valorizzare tutti i vari ambiti del turismo ( come per esempio quello congressuale), e di stimolare anche il turismo di ritorno, affinché i turisti possano tornare a visitare la capitale. Ha parlato poi Angelo di Porto, Presidente Assoturismo, che si è soffermato su alcuni aspetti e tematiche relative al turismo a Roma. Poi, Fabio Sabbatani Schiuma, già consigliere comunale di Roma Capitale, ha puntato il suo focus sulla Città della notte, sia

dal punto di vista artistico, e tutto ciò che concerne l’ambito dell’intrattenimento, e sia evidenziando la necessità di portare avanti un confronto costante con tutti i settori, le categorie e le attività che lavorano durante la notte.

Successivamente, ci sono stati i saluti istituzionali del deputato, vice presidente Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e stato di degrado delle città e delle loro periferie, on. Marco Perissa; sono intervenuti poi il Presidente della Commissione regionale cultura, spettacolo, sport e turismo, Luciano Crea, che ha evidenziato quanto il turismo abbia una rilevanza strategica, e ha sottolineato la valenza del ruolo della formazione, anche in questo settore.

Il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha illustrato la campagna che l’assessorato regionale al turismo sta portando avanti “C’è tutto un Lazio intorno”, volta a diffondere e promuovere anche le bellezze degli altri Comuni della nostra regione: così facendo, è possibile anche aumentare sia il numero di turisti, che i giorni di permanenza. Aurigemma ha ribadito quanto siano indispensabili queste occasioni di confronto e dialogo tra istituzioni, categorie. Infine, è intervenuto anche il vice presidente della Commissione Turismo di Roma Capitale, Federico Rocca, che ha parlato di Roma e di come poter renderla più attrattiva.

Quindi, anche questo appuntamento ha rappresentato una occasione di dibattito di grande valore. E’ emerso che di fronte alle innovazioni, ai cambiamenti, è importante cercare di portare avanti una mirata e precisa programmazione per adeguare l’offerta anche sulla base dei cambiamenti, delle innovazioni, e delle nuove richieste. E soprattutto, è emerso bene il concetto di “turismi”, nel senso che bisogna valorizzare i vari ambiti del settore ( da quello congressuale, fieristico e quello degli eventi sportivi, solo per citarne alcuni). E’ fondamentale, quindi, una pianificazione mirata che dia risposte su vari temi, al fine di coniugare la tradizione, il patrimonio infinito della Capitale d’Italia, con l’innovazione e le nuove esigenze, dovute ai cambiamenti. Per fare questo, è fondamentale una collaborazione, un confronto tra tutti gli attori protagonisti. Per questi motivi, valuteremo di organizzare nuovi incontri su questo tema, anche per avanzare proposte concrete, sempre in maniera costruttiva e propositiva”.