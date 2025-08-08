Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:30
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Ucraina: Trump sonda la disponibilità di Meloni a ospitare vertice a Roma, c'è il no di Mosca
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Ucraina: Trump sonda la disponibilità di Meloni a ospitare vertice a Roma, c'è il no di Mosca

Secondo quanto riferisce Bloomberg, Mosca e Washington sarebbero al lavoro su un piano per congelare l'attuale linea del fronte, per permettere ai russi di mantenere il controllo dei territori conquistati.

(Prima Pagina News)
Venerdì 08 Agosto 2025
Roma - 08 ago 2025 (Prima Pagina News)

Secondo quanto riferisce Bloomberg, Mosca e Washington sarebbero al lavoro su un piano per congelare l'attuale linea del fronte, per permettere ai russi di mantenere il controllo dei territori conquistati.

Mosca e Washington sarebbero al lavoro su un piano che prevedrebbe un congelamento dell'attuale linea del fronte, che permetterebbe ai russi di mantenere il controllo sui territori dell'Ucraina conquistati fino ad oggi.

Lo riferisce l'agenzia di stampa Bloomberg. La preparazione di questo piano sta avvenendo in vista dell'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin che, secondo la Tass, potrebbe tenersi "alla fine della prossima settimana".

Per quel che riguarda la sede, Trump ha analizzato ha sondato la disponibilità della premier Giorgia Meloni per ospitarlo a Roma, ma il Cremlino ha detto no, ritenendo l'Italia troppo a favore di Kiev. A parlare per prima di Roma come possibile sede del vertice, è stata l'emittente televisiva Fox News, ma questa ipotesi è stata esclusa da una fonte citata dalla Tass, secondo cui il vertice dovrebbe tenersi, ma "non in Europa".

Nella giornata di ieri, Trump si è sentito telefonicamente con Meloni, per sondare la possibilità che Roma ospiti il vertice tra lui, Putin e Zelensky. La premier avrebbe detto di sì. A quel punto, la proposta è stata presentata dal segretario di Stato Marco Rubio a Francia, Germania, Gran Bretagna, Ucraina e Finlandia, e il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenksy, ha risposto positivamente.

Il progetto, però, non si è concretizzato, proprio per la posizione contraria di Mosca.

Fox News ha fatto sapere che adesso, tra le possibili sedi, figurano Ungheria, Svizzera ed Emirati arabi uniti. Possibilità, quest'ultima, di cui Putin aveva parlato ieri.

Per quel che riguarda i contenuti, Bloomberg riferisce che Trump e Putin non avranno un semplice scambio di opinioni sulla guerra in Ucraina, ma dovrebbero parlare di questioni concrete per arrivare alla fine. O, quantomeno, congelarla con un cessate il fuoco.

L'agenzia aggiunge che Putin sta chiedendo che Kiev ceda la Crimea e anche tutto il Donbass, incluse le regioni di Donetsk e Lugansk. Da parte sua, Mosca sospenderebbe le operazioni militari nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia, dove i russi hanno preso il controllo della fascia costiera sul Mar d'Azov che collega il Donbass alla Crimea.

Secondo Bloomberg, Trump sta lavorando per avere il consenso di Kiev e degli alleati, ma al momento non è trapelato niente su come si dovranno risolvere altri problemi spinosi quanto quelli territoriali. Tra questi, la richiesta avanzata da Mosca sulla neutralità dell'Ucraina, che quindi non potrebbe far parte della Nato, le garanzie di sicurezza chieste da Kiev e l'eventuale revoca delle sanzioni contro Mosca, incluso il sequestro dei capitali nelle banche occidentali per quasi 300 miliardi di dollari.

Dopo aver parlato al telefono con Zelensky, il premier polacco, Donald Tusk, ritiene che la guerra potrebbe essere "congelata" presto: “Ci sono alcuni segnali, ho anche un’intuizione: forse un congelamento del conflitto, non voglio dire la fine della guerra, ma un congelamento del conflitto si, potrebbe avvenire più prima che poi”, ha dichiarato il premier, parlando con i giornalisti. “C’è speranza. Oggi è la scadenza per l’ultimatum” Usa, “il presidente Zelensky è molto cauto, ma comunque ottimista”, ha continuato Tusk.

Il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelenksy, ha fatto sapere di aver parlato al telefono con il premier polacco Donald Tusk di “molte questioni: il nostro impegno per la pace, la produzione congiunta nel settore della difesa, il sostegno agli ucraini e il processo negoziale sull’adesione dell’Ucraina all’Ue“.

“Ho riferito in merito alle mie conversazioni con il presidente Trump e i colleghi europei. Abbiamo discusso delle opzioni diplomatiche disponibili e concordato di coordinarci e collaborare per i nostri interessi europei comuni. L’Ucraina, la Polonia e altre nazioni europee hanno bisogno di basi solide per la loro sicurezza e indipendenza. Una pace affidabile è essenziale per tutti e sono grato per la disponibilità ad aiutare in questo percorso”, ha detto.

Con Tusk si è parlato anche “di alcune modifiche normative in Polonia che hanno colpito gli studenti ucraini e i candidati alle università polacche”. “Durante una guerra come questa, qualsiasi difficoltà per i ragazzi e gli studenti è particolarmente dolorosa. Ho chiesto a Donald di prendere in considerazione questa situazione e di aiutare i giovani ucraini”, ha aggiunto.

“Abbiamo anche discusso il processo di negoziazione per l’adesione dell’Ucraina all’Ue. Donald e io abbiamo convenuto che il primo gruppo di negoziati per l’Ucraina e la Moldavia dovrebbe essere avviato contemporaneamente. L’Ucraina e la Moldavia hanno intrapreso questo percorso insieme e devono continuare insieme”, ha proseguito.

Anche Trump ha mostrato prudenza nelle sue ultime dichiarazioni: a chi gli ha chiesto se manterrà la promessa di imporre nuove sanzioni a Mosca, ha replicato: "Questo dipenderà da Putin, vedremo cosa dirà".

Prudenza anche da parte del Cremlino e del Ministero russo degli Esteri, che non hanno fatto commenti nelle ultime ore, in cui Putin ha sentito tutti i principali partner di Mosca, a cominciare dal Presidente cinese Xi Jinping, dal premier indiano Narendra Modi e dal leader bielorusso Alexander Lukashenko.

Stando al resoconto diffuso dalla Presidenza russa, Xi "si è espresso a favore di una risoluzione a lungo termine della crisi ucraina". Xi, riferisce l'agenzia cinese Xinhua, ha detto che "la Cina si rallegra di vedere la Russia e gli Stati uniti mantenere i contatti, migliorare le loro relazioni e promuovere una soluzione politica della crisi ucraina".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

PPN
Prima Pagina News
Russia
Ucraina
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.