Aggiornato alle 20:43
West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta 83enne
a soli € 3,00
West Nile: sesta vittima nel Lazio, morta 83enne

E' morta oggi all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverata in condizioni critiche dallo scorso 24 luglio.

(Prima Pagina News)
Giovedì 07 Agosto 2025
Roma - 07 ago 2025 (Prima Pagina News)

E' morta oggi all'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove era ricoverata in condizioni critiche dallo scorso 24 luglio.

"Una donna di 83 anni di Pontinia, è morta oggi all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina a causa del virus della West Nile.

La paziente era arrivata in pronto soccorso il 24 luglio scorso. Ricoverata in rianimazione in gravi condizioni per la presenza di pluripatologie concomitanti, è deceduta nel reparto di terapia intensiva.

Si tratta del sesto caso di morte per la West Nile accertato nel Lazio".

Lo fa sapere la Regione Lazio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

