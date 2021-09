#Covid-19, Iss-Min. Salute: continua a scendere l'indice Rt, è a 0,85

In calo anche l'incidenza dei casi, 4 le Regioni a rischio moderato.

E' ancora in discesa l'indice di contagio medio Rt da Covid-19 in Italia: secondo la bozza dell'ultimo monitoraggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, dal 25 agosto al 7 settembre, l'indice è passato da 0,92 a 0,85, ed è scesa anche l'incidenza dei casi, passata da 64 a 54 casi ogni 100.000 abitanti.Scendono lievemente anche i posti letto occupati nelle terapie intensive, al momento al 6,1%, mentre i posti occupati nei reparti ospedalieri di area medica sono al 7,2%.Sono 4, invece, le Regioni che presentano un rischio di contagio moderato, una in più rispetto a venerdì scorso: si tratta delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell'Abruzzo e del Molise.