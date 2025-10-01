Hai dimenticato la password? Clicca qui
A Roma seminario sugli istituti e le procedure doganali "core business" dell'Adm
a soli € 3,00
(Prima Pagina News)
Mercoledì 01 Ottobre 2025
Il seminario ha approfondito le caratteristiche di alcuni importanti istituti doganali e i benefici apportati alle imprese che operano nel commercio internazionale, al fine di favorirne la diffusione nei territori interessati.

La Direzione territoriale Lazio e Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Unindustria, sulla base del Protocollo d’intesa sottoscritto, hanno organizzato a Roma il seminario “Gli istituti e le procedure doganali core business dell’Agenzia”.

Il seminario, rivolto alle associazioni di categoria e agli operatori economici, ha approfondito le caratteristiche di alcuni importanti istituti doganali e i benefici apportati alle imprese che operano nel commercio internazionale, al fine di favorirne la diffusione nei territori interessati.

Dopo il saluto iniziale della Direttrice territoriale Rosanna Lanuzza, i relatori, con la moderazione di Massimiliano Bondanini, responsabile degli affari legali e tributari di Unindustria, hanno illustrato normativa e vantaggi degli istituti dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO), delle Informazioni Vincolanti in materia di Origine (IVO), delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV), del Sistema degli Esportatori Autorizzati e Registrati (REX) e dello sdoganamento centralizzato all’importazione.

Con l’intervento del Dirigente dell’Ufficio Laboratorio di Roma dell’Agenzia, Fabrizio Apruzzese, è stata posta l’attenzione sulla rilevanza delle analisi di laboratorio nell’ambito delle operazioni doganali.

La Direttrice Lanuzza, in chiusura dell’evento, ha sottolineato l’interesse suscitato anche nel 2025 da alcuni degli istituti esaminati, come testimoniato dal rilascio di nuove certificazioni AEO ad importanti imprese, alcune delle quali convenute in sala. Ha, inoltre, espresso l’auspicio che l’incontro abbia offerto spunti utili a stimolare l’accesso alle opportunità offerte dalla normativa doganale, al fine di favorire lo sviluppo economico delle imprese.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

