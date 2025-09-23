Adm, nuovo management definito: nomine e conferme dopo la riforma organizzativa

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha delineato il nuovo assetto dirigenziale di prima fascia, a seguito della storica riforma organizzativa che unisce le competenze giuridiche e informatiche di tutti gli uffici. Le procedure di interpello delle Direzioni territoriali e centrali si sono concluse con una serie di nomine strategiche, valide per i prossimi tre anni, sotto la guida del Direttore Roberto Alesse.

Figura di spicco è quella del Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Rosario Massino, che dal 1° novembre 2025 assumerà la direzione dell’Ufficio Internal Audit. Confermati nei rispettivi incarichi Leonardo Di Stefano all’Ufficio Affari giuridici e normativi e Stefano Saracchi alla Direzione Organizzazione e Trasformazione digitale. Dal 1° gennaio 2026, invece, Salvatore Roberto Miccichè guiderà la Direzione del Personale.

Sul fronte territoriale, le nuove strutture saranno affidate a dirigenti di comprovata esperienza: Teresa Rosaria De Luca (Emilia-Romagna e Marche), Maurizio Montemagno (Lazio e Abruzzo), Andrea Maria Zucchini (Liguria), Maria Preiti (Piemonte e Valle d’Aosta), Domenico Frisario (Puglia, Molise e Basilicata), Davide Bellosi (Toscana e Umbria), Franco Letrari (Veneto e Friuli Venezia-Giulia), Marco Cutaia (Lombardia), Maria Alessandra Santillo (Campania), Antonio Di Noto (Calabria), Davide Miggiano (Sicilia), Gianluigi D’Urso (Sardegna) e Stefano Girardello (Trentino-Alto Adige).

“Esprimo le mie più sincere congratulazioni ai Direttori di vertice chiamati a gestire le nuove strutture dell’Amministrazione in un momento storico assai intenso per le riforme in atto – ha dichiarato il Direttore Adm Roberto Alesse – e un sentito ringraziamento va alla Commissione di valutazione per l’impegno e la professionalità dimostrati”.