Adm: Roberto Alesse a Cagliari per presentare i risultati della Direzione Sardegna e incontrare il personale

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), Roberto Alesse, è stato oggi in missione a Cagliari per partecipare alla presentazione dei risultati conseguiti dalla Direzione territoriale Sardegna nel triennio 2022–2024. L’evento ha segnato un importante traguardo per l’Agenzia, con la celebrazione dei tre anni di attività della struttura autonoma nell’Isola.

La giornata si è aperta presso l’aeroporto di Elmas ‘Mario Mameli’, dove Alesse ha incontrato il personale della Sezione Operativa Territoriale (SOT). Successivamente, nella sala conferenze del Business Center dell’aeroporto, il Direttore è intervenuto alla presentazione dei risultati illustrati da Gianluigi D’Urso, Direttore Territoriale della Sardegna.

Nel corso dell’intervento è stata annunciata una prossima riorganizzazione operativa delle strutture ADM presenti sul territorio sardo. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di modernizzazione e potenziamento dell’Agenzia, sostenuto dalla stagione concorsuale voluta da Alesse, che ha portato a un incremento del personale del 24%.

Questo rafforzamento ha consentito alla Direzione Sardegna di aumentare significativamente le operazioni antifrode, rafforzando il proprio ruolo come presidio di legalità e tutela dell’economia isolana. I dati parlano chiaro: i verbali antifrode sono passati da 286 nel 2022 a 849 nel 2024, mentre le operazioni tax free effettuate per i viaggiatori extra-UE hanno superato quota 6.400, con un valore complessivo di oltre 15 milioni di euro.

Nel suo discorso, Alesse ha sottolineato come la Sardegna sia diventata un vero e proprio laboratorio di sperimentazione tecnologica per l’ADM, soprattutto per quanto riguarda i controlli sulle accise nel settore energetico. L’Ufficio di Cagliari si è distinto per l’uso di laboratori chimici specializzati e del sistema informatizzato INFOIL, che hanno reso più efficienti i flussi logistici e l’attività regolatoria.

Il Direttore ha poi visitato l’Ufficio delle Dogane di Cagliari e l’Ufficio Monopoli Sardegna, dove è in corso un ambizioso progetto di digitalizzazione dei titoli autorizzatori e concessori, con un sistema integrato che collegherà il portale per i tabaccai ai sistemi gestionali ADM (SIGER e altri).

“Ogni territorio – ha dichiarato Alesse – deve essere messo nelle condizioni di esercitare al meglio le proprie funzioni istituzionali. La Sardegna, per la sua specificità logistica e produttiva, meritava una Direzione autonoma che oggi si conferma strategica per il sistema Paese. La mia presenza qui vuole essere un riconoscimento istituzionale al lavoro svolto con impegno, competenza e senso delle istituzioni”.