Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:22
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Kriptonews inaugura la nuova sede a Roma: evento tra comunicazione, regia d'autore e networking con imprese e manager
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Kriptonews inaugura la nuova sede a Roma: evento tra comunicazione, regia d'autore e networking con imprese e manager

Taglio istituzionale ma clima di festa per l'inaugurazione della nuova sede romana di Kriptonews: una serata che ha riunito giornalisti, professionisti della comunicazione e manager di grandi aziende, tra allestimenti scenografici, musica dal vivo e un percorso gastronomico ispirato alla tradizione pugliese.

(Prima Pagina News)
Sabato 20 Dicembre 2025
Roma - 20 dic 2025 (Prima Pagina News)

Taglio istituzionale ma clima di festa per l'inaugurazione della nuova sede romana di Kriptonews: una serata che ha riunito giornalisti, professionisti della comunicazione e manager di grandi aziende, tra allestimenti scenografici, musica dal vivo e un percorso gastronomico ispirato alla tradizione pugliese.

Roma ha accolto l'inaugurazione della nuova sede di Kriptonews, realtà editoriale legata a Prima Pagina News/ Adi, agenzia delle infrastrutture, in una serata pensata come incontro tra informazione, relazioni professionali e racconto visivo. 

All'evento hanno partecipato giornalisti, personalità del mondo della comunicazione e manager di alcune tra le imprese più note del panorama nazionale, trasformando l'apertura dei nuovi spazi in un momento di networking e confronto. La regia artistica della serata è stata affidata a Marco Dentici, scenografo e regista pluripremiato, affiancato dal direttore della fotografia Matteo De Angelis: un duo chiamato a dare forma a un'inaugurazione che non fosse soltanto “taglio del nastro”, ma un'esperienza immersiva.

Il concept ha puntato su un'idea precisa: rendere l'ambiente funzionale alla socialità, senza appesantirlo con elementi superflui. Nel racconto di Dentici, la scelta cromatica è stata guidata anche dall'atmosfera prenatalizia, con tonalità calde e avvolgenti (rosso e oro) e un impianto luci pensato per evitare freddezze tecniche e favorire conversazioni, confermando che la scenografia può essere servizio, non esibizione. “Uno spazio gioioso e ben augurale” è la sintesi che accompagna l'impostazione dell'allestimento.

A completare il ritmo della serata, l'intrattenimento musicale curato dai professionisti della neonata Lighthouse Radio e dai DJ della Cigarette Music, mentre la proposta food ha portato in scena il gusto de I Massari: un partner gastronomico selezionato per offrire agli ospiti sapori e suggestioni di autentica masseria pugliese. Un mix che ha dato all'inaugurazione una cifra contemporanea: lavoro, estetica e convivialità nello stesso racconto.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Adi
#Comunicazione
#Kriptonews
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it