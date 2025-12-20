Kriptonews inaugura la nuova sede a Roma: evento tra comunicazione, regia d'autore e networking con imprese e manager

Roma ha accolto l'inaugurazione della nuova sede di Kriptonews, realtà editoriale legata a Prima Pagina News/ Adi, agenzia delle infrastrutture, in una serata pensata come incontro tra informazione, relazioni professionali e racconto visivo. ​

All'evento hanno partecipato giornalisti, personalità del mondo della comunicazione e manager di alcune tra le imprese più note del panorama nazionale, trasformando l'apertura dei nuovi spazi in un momento di networking e confronto. La regia artistica della serata è stata affidata a Marco Dentici, scenografo e regista pluripremiato, affiancato dal direttore della fotografia Matteo De Angelis: un duo chiamato a dare forma a un'inaugurazione che non fosse soltanto “taglio del nastro”, ma un'esperienza immersiva.

Il concept ha puntato su un'idea precisa: rendere l'ambiente funzionale alla socialità, senza appesantirlo con elementi superflui. Nel racconto di Dentici, la scelta cromatica è stata guidata anche dall'atmosfera prenatalizia, con tonalità calde e avvolgenti (rosso e oro) e un impianto luci pensato per evitare freddezze tecniche e favorire conversazioni, confermando che la scenografia può essere servizio, non esibizione. “Uno spazio gioioso e ben augurale” è la sintesi che accompagna l'impostazione dell'allestimento.

A completare il ritmo della serata, l'intrattenimento musicale curato dai professionisti della neonata Lighthouse Radio e dai DJ della Cigarette Music, mentre la proposta food ha portato in scena il gusto de I Massari: un partner gastronomico selezionato per offrire agli ospiti sapori e suggestioni di autentica masseria pugliese. Un mix che ha dato all'inaugurazione una cifra contemporanea: lavoro, estetica e convivialità nello stesso racconto.