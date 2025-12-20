Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.

Un riconoscimento dal forte valore istituzionale e simbolico: l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV insieme a una delegazione di Anas, in un momento dedicato al lavoro svolto per accompagnare Roma verso l'appuntamento del Giubileo. Nel corso dell'incontro, il Santo Padre si è congratulato con Gemme per l'operato della società sulle principali opere infrastrutturali legate all'evento.

Il quadro degli interventi rientra in un programma complessivo “di oltre 411 milioni di euro”, messo in campo per potenziare la mobilità stradale della Capitale e rendere più funzionali le aree interessate dai cantieri giubilari. Tra le opere che più hanno segnato questa stagione di trasformazioni urbane c'è Piazza Pia: i lavori svolti da Anas hanno restituito lo spazio pedonale tra Castel Sant'Angelo e Via della Conciliazione e hanno incluso anche la realizzazione di due fontane “come due specchi d'acqua”.

​ Claudio Andrea Gemme ha sottolineato la portata dell'impegno e il valore delle competenze messe in campo:

"Per il Giubileo – ha detto Gemme - Anas ha messo in campo grandi professionalità per tutte le opere una cifra che va oltre i 411 milioni di euro. Fiore all'occhiello il rifacimento di Piazza Pia apprezzato molto anche da Papa Prevost."

A margine dell'incontro, Gemme ha donato al Pontefice una scultura raffigurante il logo di Anas, realizzata e scolpita su un blocco di marmo: lo stesso materiale utilizzato per la costruzione delle fontane di Piazza Pia. L'opera, in marmo di Acquasanta, è stata scolpita dall'ingegnere Paolo Testaguzza, Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo, come segno tangibile del legame tra infrastrutture, territori e identità dei luoghi. (M.Pi.)