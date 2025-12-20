Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 17:44
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.
Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.
Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.
Acquista questo articolo
Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.

In Vaticano l'incontro tra l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e Papa Leone XIV, insieme a una delegazione della società: il Santo Padre si è congratulato per l'impegno sulle opere infrastrutturali del Giubileo, un programma da oltre 411 milioni di euro. Tra i cantieri simbolo, Piazza Pia, riqualificata nell'area tra Castel Sant'Angelo e Via della Conciliazione.

 

 

(Prima Pagina News)
Sabato 20 Dicembre 2025
Roma - 20 dic 2025 (Prima Pagina News)

In Vaticano l'incontro tra l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, e Papa Leone XIV, insieme a una delegazione della società: il Santo Padre si è congratulato per l'impegno sulle opere infrastrutturali del Giubileo, un programma da oltre 411 milioni di euro. Tra i cantieri simbolo, Piazza Pia, riqualificata nell'area tra Castel Sant'Angelo e Via della Conciliazione.

 

 

Breking news infrastrutture - Anas, incontro tra l'AD Claudio Andrea Gemme e Papa Leone XIV: “Per il Giubileo opere oltre 411 milioni”.
Guarda la fotogallery

Un riconoscimento dal forte valore istituzionale e simbolico: l'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha incontrato in Vaticano Papa Leone XIV insieme a una delegazione di Anas, in un momento dedicato al lavoro svolto per accompagnare Roma verso l'appuntamento del Giubileo. Nel corso dell'incontro, il Santo Padre si è congratulato con Gemme per l'operato della società sulle principali opere infrastrutturali legate all'evento.

Il quadro degli interventi rientra in un programma complessivo “di oltre 411 milioni di euro”, messo in campo per potenziare la mobilità stradale della Capitale e rendere più funzionali le aree interessate dai cantieri giubilari. Tra le opere che più hanno segnato questa stagione di trasformazioni urbane c'è Piazza Pia: i lavori svolti da Anas hanno restituito lo spazio pedonale tra Castel Sant'Angelo e Via della Conciliazione e hanno incluso anche la realizzazione di due fontane “come due specchi d'acqua”.

Claudio Andrea Gemme ha sottolineato la portata dell'impegno e il valore delle competenze messe in campo:

"Per il Giubileo – ha detto Gemme -  Anas ha messo in campo grandi professionalità per tutte le opere una cifra che va oltre i 411 milioni di euro. Fiore all'occhiello il rifacimento di Piazza Pia apprezzato molto anche da Papa Prevost."

A margine dell'incontro, Gemme ha donato al Pontefice una scultura raffigurante il logo di Anas, realizzata e scolpita su un blocco di marmo: lo stesso materiale utilizzato per la costruzione delle fontane di Piazza Pia. L'opera, in marmo di Acquasanta, è stata scolpita dall'ingegnere Paolo Testaguzza, Responsabile della Struttura Territoriale Abruzzo, come segno tangibile del legame tra infrastrutture, territori e identità dei luoghi. (M.Pi.)


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Anas
#Giubileo
#Infrastrutture
#Roma
#vaticano
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it