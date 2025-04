APPUNTAMENTI IN AGENDA

APPUNTAMENTI IN AGENDA

E’ un’occasione- spiegano- per fare il punto su una materia delicata di cui si parla davvero poco. Si è scelta la formula assembleare di incontro, dove si può prendere la parola e partecipare tutti. Fra i temi da affrontare: Il concetto di Salute mentale nella Sanità odierna e nell’ambito regionale Marche, la carenza di strutture e di personale per l’assistenza, la personalizzazione della Medicina e quindi la necessità di cure più mirate, la necessità di preparazione del personale con corsi formativi specifici.

A questo incontro- il primo di una serie in programma – parteciperanno Manuela Caucci, Assessore alle Politiche socio sanitarie, Roberto Grelloni, responsabile del Tavolo regionale Salute mentale e Vito Interra componente del Tavolo.

Il titolo del meeting, organizzato dal Tavolo Regionale Salute mentale con il Patrocinio del Comune- assessorato Politiche Socio-Sanitarie e Rete Città Sane, preannuncia l’argomento: “Da soli perdiamo tutti, non c’è salute senza salute mentale”.

C’è attesa per la tavola rotonda sul tema della Salute Mentale in programma venerdì 4 aprile, nella sala del consiglio comunale di Ancona, con inizio alle ore 15:30.

Ancona: attesa per la tavola rotonda sulla salute mentale

