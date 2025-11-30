APAMRI al seminario su “I diritti fondamentali del minore” all’Università Unitelma Sapienza di Roma

L’APAMRI, Associazione Parlamentare di Amicizia, ha preso parte a un importante seminario dedicato a “I diritti fondamentali del minore”, con un focus su temi di stringente attualità quali il cyberbullismo e il nuovo “status filiationis” alla luce delle recenti riforme. Per l’associazione erano presenti il dott. Michele Grillo, Segretario Generale APAMRI e Commendatore OMRI, il dott. Omar Favoriti, Delegato Regionale Abruzzo APAMRI, e il dott. Pietro Tartaglione, intervenuto in doppia veste: istituzionale, quale Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, e associativa, quale rappresentante APAMRI.

Il seminario è stato promosso e coordinato dalla dott.ssa Alessandra Gatto, Magistrato presso il Tribunale per i minorenni di Roma, che ha voluto incentrare il confronto sui diritti fondamentali dei minori, affrontando in particolare le criticità connesse all’uso delle tecnologie digitali, alle nuove forme di vulnerabilità e al quadro giuridico derivante dalle più recenti riforme in materia di filiazione. L’appuntamento è stato anche l’occasione per la presentazione ufficiale del volume “Lo stato di figlio”, redatto dalla stessa dott.ssa Gatto, che approfondisce le trasformazioni normative e sociali legate alla condizione giuridica del minore.

L’evento, definito da tutti i partecipanti di grande interesse e ricco di contenuti di elevata rilevanza e attualità, si è tenuto presso la sala conferenze del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dell’Università Unitelma Sapienza di Roma. Il seminario ha riunito giudici, docenti e professionisti del settore, tra cui il dott. Bruno Botta, Magnifico Rettore di Unitelma Sapienza, il dott. Nicola Napoletano, direttore del Dipartimento, il dott. Francesco Antonio Genovese, già Presidente della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, e il dott. Riccardo Rosetti, consigliere della Suprema Corte.

Il momento di confronto tra specialisti della materia è stato condiviso anche con numerosi studenti dell’ateneo, collegati e partecipanti da remoto, a dimostrazione di un interesse crescente verso le tematiche della tutela dei minori e dei loro diritti fondamentali. Per APAMRI, come sottolineato dai presenti, è stato “un onore” prendere parte a un’iniziativa di così alto profilo scientifico e istituzionale, di cui sono state anche realizzate e condivise alcune foto ricordo.

Al termine del suo intervento, e proprio in relazione ai temi della tutela e valorizzazione dei minori, il Segretario Generale APAMRI, Commendatore OMRI Michele Grillo, ha lanciato un messaggio di forte valore simbolico rivolto alle Istituzioni competenti: fare in modo che a ogni bambina e a ogni bambino che nasce in Italia venga donata una piccola bandiera tricolore.

Un gesto semplice, ma denso di significato, che secondo Grillo dovrebbe diventare parte dell’album dei ricordi familiari, come primo segno di appartenenza, di identità e di affetto nei confronti del Paese. La bandiera, ha sottolineato, non rappresenta soltanto l’Italia in senso formale, ma incarna anche i valori di unità, solidarietà e responsabilità che si desidera trasmettere alle nuove generazioni fin dai primi giorni di vita.

Il Segretario Generale, Comm. OMRI Michele Grillo, si è impegnato a portare avanti questa proposta con spirito di servizio, nella convinzione che l’educazione al valore dell’Italia e delle sue istituzioni possa e debba iniziare anche da gesti piccoli ma profondi, capaci di legare i minori, veri protagonisti del domani e patrimonio vivente della Nazione, alla loro comunità e alla loro storia sin dalla nascita.