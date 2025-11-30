Gastronomia: Battuto a Vetralla il record per il "tozzetto" più lungo del mondo

Conclusa con successo la scorsa domenica, 30 novembre 2025, la 4° Sagra del Tozzetto Vetrallese e per la 3° volta consecutiva è stato battuto il record del tozzetto più lungo del mondo.

Nell'edizione 2025 è stata raggiunta la lunghezza di 210 centimetri realizzato dalla “Fornaretta” mentre nelle edizioni precedenti tale primato fu raggiunto dai fornai Roberto Diotallevi e Sirio Savetti.

Nel corso della manifestazione si è tenuta anche la gara per l'assegnazione del premio per il miglior tozzetto vetrallese, organizzato dall'istituto alberghiero Alessandro Farnese di Caprarola, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini, soprattutto donne, del Paese.

L'evento ha visto la partecipazione degli sbandieratori e di un gruppo di motociclisti vestiti da Babbo Natale. Presenti anche il sindaco Sandrino Aquilani e l'assessore Daniela Venanzi, con delega al turismo e alla comunicazione.