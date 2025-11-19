A Sante Marie (Aq) una tappa del Festival dell'Appennino

Il Comune di Sante Marie (Aq) ospiterà una tappa del Festival dell'Appennino. L'evento si terrà il 5 luglio 2026, in concomitanza con l'Appennino Bike Tour, con le attività del Piano nazionale di sviluppo Sostenibile.

La manifestazione, che prevede 14 tappe in tutta Italia, è un tassello importante per promuovere il territorio tramite la mobilità dolce. Ieri, il sindaco Lorenzo Berardinetti ha preso parte al primo Congresso Nazionale dedicato al tema alla Camera dei Deputati, nell'Aula dei Gruppi Parlamentari, anche come presidente dell'Uncem Abruzzo.

Insieme a lui, presenti anche il vice sindaco, Vincenzo Zangrilli, e Luca Tarquini, presidente del Csi L'Aquila, che collaborerà alla gestione operativa e all'organizzazione della tappa del festival.

L'appuntamento scaturisce dall'esperienza dell'Appennino Bike Tour, una ciclovia che attraversa l'Italia da nord a sud e coinvolge direttamente 14 Regioni, 52 Province e 1.431 Comuni, in un'area abitata da circa 6 milioni di persone e caratterizzata, in prevalenza, da piccoli borghi con meno di 5.000 abitanti.

L'incontro di Roma è servito a presentare le istanze raccolte nei territori per migliorare il Piano Nazionale e inoltrare al Parlamento una programmazione strutturata.

"Sante Marie è pronta ad accogliere il festival e a mostrare il meglio del nostro territorio - ha detto Berardinetti a margine dei lavori - un ringraziamento va a tutti coloro che stanno lavorando per portare avanti questo importante progetto".