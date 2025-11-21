Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 17:24
Lanuvio si prepara al Natale: al via un ricco calendario di eventi
a soli € 3,00
(Prima Pagina News)
Venerdì 21 Novembre 2025
Roma - 21 nov 2025 (Prima Pagina News)

Dal 30 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere adulti e bambini, con attività diffuse su tutto il territorio comunale.

A Lanuvio fervono i preparativi per le festività natalizie. Con l’accensione delle luminarie – da quattro anni seguite personalmente dall’Assessore agli Eventi Irene Quadrana – in programma per domenica 30 novembre, prenderà ufficialmente il via il calendario di iniziative che accompagnerà la città fino al 6 gennaio.

Un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere adulti e bambini, con attività diffuse su tutto il territorio comunale.

"Sono estremamente soddisfatta del programma di quest’anno – dichiara l’Assessore Quadrana –. Abbiamo lavorato fin dall’estate per costruire un’offerta culturale e ricreativa che potesse valorizzare il periodo natalizio e sostenere il tessuto sociale e commerciale del paese. Un impegno che ci ha permesso anche di ottenere un contributo dalla Regione Lazio e di coinvolgere numerose realtà del territorio".

Il programma prevede concerti, presentazioni di libri, mostre di presepi, eventi sportivi, mercatini natalizi, attività per bambini, appuntamenti benefici e molto altro. "Ringrazio tutte le associazioni che hanno reso possibile questa edizione – aggiunge Quadrana – insieme all’amministrazione comunale, al Sindaco Andrea Volpi, al Consigliere delegato alla Cultura Alessandro De Santis e all’Assessore allo Sport Valeria Viglietti, per la collaborazione concreta. Non ci resta che attendere l’accensione delle luminarie del 30 novembre per dare ufficialmente il via al Natale Lanuvino 2025!".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Lanuvio
Natale
PPN
Prima Pagina News
