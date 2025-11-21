Lanuvio si prepara al Natale: al via un ricco calendario di eventi

A Lanuvio fervono i preparativi per le festività natalizie. Con l’accensione delle luminarie – da quattro anni seguite personalmente dall’Assessore agli Eventi Irene Quadrana – in programma per domenica 30 novembre, prenderà ufficialmente il via il calendario di iniziative che accompagnerà la città fino al 6 gennaio.

Un cartellone ricco e variegato, pensato per coinvolgere adulti e bambini, con attività diffuse su tutto il territorio comunale.

"Sono estremamente soddisfatta del programma di quest’anno – dichiara l’Assessore Quadrana –. Abbiamo lavorato fin dall’estate per costruire un’offerta culturale e ricreativa che potesse valorizzare il periodo natalizio e sostenere il tessuto sociale e commerciale del paese. Un impegno che ci ha permesso anche di ottenere un contributo dalla Regione Lazio e di coinvolgere numerose realtà del territorio".

Il programma prevede concerti, presentazioni di libri, mostre di presepi, eventi sportivi, mercatini natalizi, attività per bambini, appuntamenti benefici e molto altro. "Ringrazio tutte le associazioni che hanno reso possibile questa edizione – aggiunge Quadrana – insieme all’amministrazione comunale, al Sindaco Andrea Volpi, al Consigliere delegato alla Cultura Alessandro De Santis e all’Assessore allo Sport Valeria Viglietti, per la collaborazione concreta. Non ci resta che attendere l’accensione delle luminarie del 30 novembre per dare ufficialmente il via al Natale Lanuvino 2025!".