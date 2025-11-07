Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 15:51
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Arcore (Mb): aggredisce modella sul treno, denunciato 26enne
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Arcore (Mb): aggredisce modella sul treno, denunciato 26enne

L'uomo aveva già ricevuto un foglio di via da Palermo per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

(Prima Pagina News)
Venerdì 07 Novembre 2025
Milano - 07 nov 2025 (Prima Pagina News)

L'uomo aveva già ricevuto un foglio di via da Palermo per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

Un 26enne gambiano è stato denunciato dai Carabinieri per aver aggredito senza motivo una giovane modella brasiliana su un treno regionale partito da Ponte San Pietro (Bergamo) e diretto a Porta Garibaldi (Milano).

L'aggressione è avvenuta lunedì sera all'altezza di Arcore (Mb) ed è stata ripresa dalla stessa modella, con un video sui social media.

Il 26enne, irregolare in Italia, è stato già allontanato da Palermo con un foglio di via del Questore, a seguito di una denuncia per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

Subito dopo l'aggressione, la ragazza ha allertato il 112, poi è stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza, da dove è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. In seguito, è stata sentita dai Carabinieri in caserma.

Il 26enne è stato rintracciato vicino alla stazione ferroviaria di Carnate (Monza) nella giornata di ieri, dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Quindi, i militari dell'Arma l'hanno fermato, identificato e denunciato.

"Sono stati minuti per me infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare e l'unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi", ha raccontato la giovane modella, Stephanie A., sui suoi social.

La ragazza ha lanciato un appello online, gridando "perché, dimmi perché, mi hai dato un pugno in faccia" e mostrando i segni dell'aggressione sulle braccia e al viso, e diffondendo la foto dell'aggressore. "Oggi sono riuscita a scappare viva - ha continuato - però ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questi, ubriachi, drogati, malati, non lo so. Recentemente il mondo ha visto la morte della ragazza sulla metro di NY, senza che lei facesse nulla".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

aggressione
modella
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it