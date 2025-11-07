Arcore (Mb): aggredisce modella sul treno, denunciato 26enne

Un 26enne gambiano è stato denunciato dai Carabinieri per aver aggredito senza motivo una giovane modella brasiliana su un treno regionale partito da Ponte San Pietro (Bergamo) e diretto a Porta Garibaldi (Milano).

L'aggressione è avvenuta lunedì sera all'altezza di Arcore (Mb) ed è stata ripresa dalla stessa modella, con un video sui social media.

Il 26enne, irregolare in Italia, è stato già allontanato da Palermo con un foglio di via del Questore, a seguito di una denuncia per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

Subito dopo l'aggressione, la ragazza ha allertato il 112, poi è stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza, da dove è stata dimessa con cinque giorni di prognosi. In seguito, è stata sentita dai Carabinieri in caserma.

Il 26enne è stato rintracciato vicino alla stazione ferroviaria di Carnate (Monza) nella giornata di ieri, dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Quindi, i militari dell'Arma l'hanno fermato, identificato e denunciato.

"Sono stati minuti per me infiniti di aggressione fisica, mentre provavo a scappare e l'unica cosa che mi ha salvato la vita è stato il mio spray al peperoncino, perché le persone guardavano senza provare ad aiutarmi", ha raccontato la giovane modella, Stephanie A., sui suoi social.

La ragazza ha lanciato un appello online, gridando "perché, dimmi perché, mi hai dato un pugno in faccia" e mostrando i segni dell'aggressione sulle braccia e al viso, e diffondendo la foto dell'aggressore. "Oggi sono riuscita a scappare viva - ha continuato - però ci sono tante ragazze che vengono uccise da tipi come questi, ubriachi, drogati, malati, non lo so. Recentemente il mondo ha visto la morte della ragazza sulla metro di NY, senza che lei facesse nulla".