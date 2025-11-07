Libri, Roma: Chiara Boni presenta l'autobiografia “Io che nasco immaginaria”

Chiara Boni la grande stilista fiorentina che ha lasciato il segno nel mondo della moda italiana con i suoi abiti sensuali, ironici e molto femminili tanto da ricevere la nomina a Cavaliere del Lavoro da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presenta il suo volume “Io che nasco immaginaria”, venerdì 14 novembre 2025 alle ore 18.30, nell’incantevole Coffee House di Palazzo Colonna, in Piazza SS. Apostoli 67, a Roma.

L’appuntamento, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, è in occasione della mostra Seduzioni, quando il metallo diventa desiderio dello scultore triestino Andrea Borga. A dialogare di moda, stile ed eleganza insieme all’autrice ci sarà Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume e Direttore Eventi della Coffee House e Galleria del Cardinale Colonna di Palazzo Colonna. Il volume, edito da Baldini+ Castoldi, ripercorre cinquant’anni di moda, una storia di forza, amicizia e coraggio, dedicata a tutte le donne che sanno fare squadra.

La celebre stilista, attivista, costumista e personaggio televisivo, presenterà la sua autobiografia e sarà in esposizione con una sua particolare creazione presso la settecentesca dimora nobiliare romana.

Chiara Boni nel suo libro "Io che nasco immaginaria" parla della Firenze ribelle, dove nasce all’inizio degli anni Settanta con la griffe “You Tarzan me Jane”, alla Milano degli Anni Ottanta, fino al successo della sua iconica collezione La Petite Robe che ha conquistato le passerelle di New York e il mondo intero con abiti stretch eleganti e femminili, ma allo stesso tempo pratici per viaggiare perché ripiegabili in una bustina.

In questa autobiografia, curata dalla giornalista Daniela Fedi, si parla di più di cinquant’anni di moda di Chiara Boni in un racconto appassionato di una storia di forza, amicizia e coraggio, dedicata a tutte le donne che sanno essere solidali tra loro.

Un viaggio intimo e potente tra moda, passioni e crescita femminile. Un’emozionante scalata nella montagna di ricordi della stilista che si snoda parallelamente al racconto di un’Italia che cresce e cambia nelle vicissitudini politiche, negli scontri generazionali, nella trasformazione dei costumi. Un appuntamento imperdibile nello storico palazzo romano che permetterà agli ospiti di conoscere dal vivo Chiara Boni, icona della moda e dell’eleganza italiana.