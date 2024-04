Aumenta il prezzo del carburante, è al massimo da 6 mesi

Non si ferma la corsa al rincaro del prezzo del carburante: la benzina, in modalità self, ha raggiunto il livello massimo dallo scorso 19 ottobre.Secondo l'elaborazione effettuata da Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle ore 8 del 7 aprile, dopo gli aumenti nel settore petrolifero e delle quotazioni internazionali nei prodotti raffinati, il prezzo medio della benzina al self service è pari a 1,911 euro al litro (1,900 il valore precedente), con le compagnie tra 1,906 e 1,928 euro/litro (1,897 senza logo), mentre per il diesel il prezzo medio è pari a 1,811 euro al litro (1,803 il dato precedente).In modalità servito, il prezzo medio della benzina raggiunge i 2,048 euro al litro (2,037 il dato precedente), con i brand che si attestano tra 1,990 e 2,131 euro al litro (1,950 senza logo), mentre il prezzo medio del diesel è pari a 1,951 euro al litro (1,943 il dato precedente) con i brand che si attestano tra 1,889 e 2,029 euro al litro (1,853 senza logo).Per quel che riguarda il Gpl, infine, il prezzo medio si attesta tra 0,723 e 0,741 euro al litro (0,709 senza logo), mentre i prezzi medi del metano sono tra 1,308 a 1,414 euro al kg (1,316 senza logo).Le quotazioni del petrolio sono aumentate per via delle aspettative circa una riduzione dell'offerta dovuta ai tagli dell'Opec+ (che continuerà a tagliare la produzione fino alla fine di giugno), per la riduzione della produzione nelle raffinerie russe dopo gli attacchi ad alcuni importanti impianti da parte di droni ucraini (nel 2023, il 40% della produzione mondiale di petrolio era concentrata in Russia, Arabia Saudita e Stati Uniti), e per un maggiore ottimismo sulla domanda globale, visti la resilienza dell'economia statunitense e i dati positivi relativi alla produzione cinese, che rappresentano un riflesso delle prospettive di miglioramento della domanda.