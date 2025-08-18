Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:33
Rischio incendi: domani allerta gialla a Cagliari
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Rischio incendi: domani allerta gialla a Cagliari

Bollettino della Protezione civile di pericolosità media per il territorio di Cagliari e per tutta la Sardegna.

(Prima Pagina News)
Lunedì 18 Agosto 2025
Cagliari - 18 ago 2025 (Prima Pagina News)

Bollettino della Protezione civile di pericolosità media per il territorio di Cagliari e per tutta la Sardegna.

Prosegue anche domani, martedì 19 agosto 2025, l'allerta di codice giallo per rischio incendi (pericolosità media) nel territorio di Cagliari e su tutta la Sardegna, come comunicato dalla Protezione civile regionale con il bollettino odierno.

E' quanto fa sapere il Comune di Cagliari.

Per evitare un incendio è sempre importante:

• Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio;
• Se si fuma, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se  in macchina o nei pressi del mare;
• Accendere fuochi nei boschi è pericoloso ed è regolato da apposite norme;
• Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca;
• Se si è una zona a rischio di incendio boschivo, prestare attenzione all'ambiente circostante;
• Rispettare tutte le norme e le precauzioni quando in campagna si utilizzano strumenti da lavoro;
• Non abbandonare rifiuti nei boschi: raccoglili e portarli via;
• Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai fabbricati, pulire il terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili.

Se c'è un principio di incendio:

• tentare di spegnerlo solo se si è certi di una via di fuga, tenendo le spalle al vento e battendo le fiamme con una frasca fino a soffocarle;
• non sostare nei luoghi sovrastanti l'incendio o in zone verso le quali si stia indirizzando il fumo;
• non attraversare la strada invasa dal fumo o dalle fiamme;
• non parcheggiare lungo le strade;
• non accodarsi alle altre macchine e ove possibile tornare indietro;
• agevolare l'intervento dei mezzi di soccorso, liberando le strade e non ingombrandole con la propria autovettura;
• indicare alle squadre antincendio le strade o i sentieri percorribili;
• mettere a disposizione riserve d'acqua ed altre attrezzature.

 Se si è minacciati dal fuoco:

• cercare una via di fuga sicura dalle fiamme, una strada, un corso d'acqua e rifugiarsi in un'area libera da combustibili o già bruciata;
• se si è in spiaggia, raggrupparsi sull'arenile e immergersi nell'acqua bassa: è il luogo più sicuro;
• non tentare di recuperare auto, moto, tende o quanto è stato lasciato dentro;
• segnalare la propria presenza;
• mettere al riparo dal fuoco bombole di gas e taniche di liquidi infiammabili;
• non abbandonare una abitazione se non si è certi che la via di fuga sia aperta;
• disattivare l'impianto elettrico agendo sull'interruttore generale o sul misuratore di corrente;
• sigillare con carta adesiva e panni bagnati porte e finestre;
• predisporre recipienti pieni d'acqua e panni bagnati e rifugiarsi negli ambienti più interni dell'abitazione, respirando attraverso un panno umido;
• non intralciare le operazioni di spegnimento e di soccorso;
• segnalare l'incendio agli Enti Competenti telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri.


