Auto: il Gruppo Volkswagen collabora con Valeo e Mobileye per migliorare l'assistenza alla guida nei futuri veicoli Mqb

Il Gruppo Volkswagen collabora con Valeo e Mobileye per potenziare i sistemi avanzati di assistenza alla guida fino al Livello 2+ ("guida parzialmente automatizzata avanzata") nei prossimi veicoli basati sulla piattaforma MQB.

Questa cooperazione, che entrerà nel vivo nei prossimi anni, migliorerà la sicurezza e il comfort di guida nei modelli di volume, soddisfacendo le aspettative dei clienti e i requisiti normativi.

"La collaborazione favorisce il nostro percorso di trasformazione: acquistando hardware e software congiuntamente semplifichiamo la catena di fornitura, ne riduciamo la complessità e miglioriamo l'efficienza. Al tempo stesso, potenzia il programma di performance, sviluppando ulteriormente la tecnologia, mantenendo i costi competitivi e garantendo soluzioni di alta qualità per i nostri clienti" ha afferma Dirk Große-Loheide, Membro del Consiglio di Amministrazione del Brand Volkswagen con responsabilità per gli Acquisti e Membro dell’Extended Executive Committee del Gruppo Volkswagen.

Oltre a poter lasciare il volante in condizioni specifiche e su tratti autostradali approvati, il sistema offrirà funzionalità come l'assistenza nel traffico, il rilevamento dei pericoli, l'assistenza al parcheggio, il monitoraggio del conducente e l’emergency assist a 360 gradi, insieme a soluzioni pronte per il futuro come i display di realtà aumentata.

Grazie a questa collaborazione e alla semplificazione dell'approvvigionamento trasversalmente ai Brand, il Gruppo Volkswagen sta migliorando la sicurezza e l'automazione dei veicoli, garantendo al contempo uno sviluppo efficiente e soluzioni convenienti per i propri clienti.

Sistemi di assistenza migliorati

Il nuovo sistema è dotato di un anello di telecamere e radar disposti a 360 gradi, e di funzionalità definite dal software che consentono di lasciare il volante su strade approvate, il parcheggio intelligente e una maggiore sicurezza degli occupanti e dei pedoni. Valeo fornisce centraline, sensori e soluzioni di parcheggio ad alte prestazioni, mentre Mobileye contribuisce con la propria piattaforma Surround ADAS™, che include il processore EyeQ 6 High e le tecnologie di mappatura.

Per la prima volta questi elementi sono integrati in un unico sistema, sostituendo più centraline con un'unità centralizzata. Ciò migliora l'efficienza, le prestazioni del sistema e consente aggiornamenti over-the-air per soddisfare standard di sicurezza in evoluzione.

"In Valeo, ci impegniamo a promuovere l'innovazione nelle tecnologie di assistenza alla guida. Siamo entusiasti di intraprendere un nuovo percorso e di offrire al Gruppo Volkswagen, insieme a Mobileye, questa soluzione completa di funzioni di guida all'avanguardia e avanzate destinata ai loro utenti finali a prezzi accessibili", spiega Marc Vrecko, CEO di Valeo Brain Division.

"Lavorando con Valeo e il Gruppo Volkswagen, questo approccio integrato tra software e hardware mette le innovazioni dell'intelligenza artificiale al servizio del mondo reale" ha dichiarato Amnon Shashua, Presidente e CEO di Mobileye. "Migliorando l'efficienza e i costi, potenziando al contempo la sicurezza e il comfort dell'assistenza alla guida, questo sistema indica la strada verso una nuova classe di tecnologie di guida".