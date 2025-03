Bagnoli (Na): tensione con la polizia durante il corteo dei Comitati Campi Flegrei, i manifestanti non hanno forzato il blocco

Momenti di tensione, questo pomeriggio, durante il corteo dei Comitati per i Campi Flegrei. Contro le forze dell'ordine sono state lanciate delle uova e accesi dei fumogeni. I manifestanti avevano chiesto di vedere i ministri Salvini, Piantedosi e Valditara, che erano attesi per le 18 alla Città della Scienza, per partecipare ad un convegno precongressuale della Lega.

Alcuni cittadini di Bagnoli consegneranno agli organizzatori della manifestazione una richiesta per organizzare a Roma un incontro e discutere del problema degli sfollati a causa del bradisismo. Il simbolo della protesta, hanno dichiarato i manifestanti, sono i cuscini "delle notti insonni a cui siamo costretti a causa delle scosse".

In testa al corteo, un grande striscione con su scritto: "La vostra sicurezza è solo repressione: 800 mld per la guerra, per i territori nessuna prevenzione". Molti i cori contro governo e istituzioni locali. "Solo oggi partono le verifiche agli edifici, la colpa della situazione di oggi non è degli abitanti, ma di chi non ha vigilato, di chi non si è attivato non appena la crisi sismica ha ripreso a manifestarsi", dicono ancora i manifestanti.

Nel momento in cui il cordone di poliziotti ha bloccato il passaggio verso la Città della Scienza, il corteo si è fermato senza provare a forzare il blocco e farà ritorno a Bagnoli, dove ci sarà un'assemblea.