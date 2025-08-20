Breaking news Infrastrutture Energetiche, Sicilia: sbloccati 10,5 milioni per sette Comuni dalle royalties su idrocarburi

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:01
(Prima Pagina News)
Mercoledì 20 Agosto 2025
Dalle royalties per la coltivazione di idrocarburi arrivano 10,5 milioni di euro per sette Comuni siciliani nei cui territori sono state rilasciate concessioni.

La commissione "sblocca royalties" istituita su input dell’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, agli inizi di giugno ha completato l’istruttoria dei progetti presentati dai Comuni di Ragusa, Gela (in provincia di Caltanissetta), Mazara del Vallo (nel Trapanese), Nicosia, Troina, Regalbuto e Gagliano Castelferrato (tutti in provincia di Enna), sbloccando finanziamenti da impiegare per l’esecuzione di opere pubbliche, secondo quanto stabilito dall’articolo 69 della legge regionale 8 del 2018.

Oggi sono stati pubblicati i decreti di concessione di fondi agli enti locali, firmati dal dirigente generale del dipartimento dell'Energia, Calogero Giuseppe Burgio. Le risorse provenienti dalle royalties, ottenute a decorrere dal primo gennaio 2018, sono ripartite per un terzo alla Regione e per due terzi ai Comuni interessati.

“In soli due mesi di lavoro della commissione – dice Colianni - sono state liberate risorse ferme da diversi anni. E nelle prossime settimane i finanziamenti arriveranno a 16 milioni di euro. All’inizio del mio mandato ho aperto un focus sulla spesa corrente e su fonti di altra derivazione finanziaria ed entro fine anno metteremo in campo tutte le risorse che abbiamo a disposizione.

 Il governo Schifani si è fortemente impegnato perché queste risorse economiche possano essere utilizzate per riqualificare scuole, centri storici o illuminare quartieri. Entro fine mese pubblicheremo il nuovo avviso che prevederà nuovi investimenti.

Ringrazio dunque il dirigente del dipartimento Energia, Calogero Giuseppe Burgio, e la commissione composta dagli ingegneri Salvatore Pignatone, Roberto Sannasardo, da Maurizio Pirillo e Giovanna Segreto che hanno lavorato a titolo gratuito”.

Il contributo a favore del Comune di Ragusa ammonta a 1,3 milioni di euro per il finanziamento del progetto di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Gianni Rodari" dell'stituto "S.M. Schininà"; quello per il Comune di Gela ammonta a 3,129 milioni di euro per il finanziamento del progetto di adeguamento sismico e impiantistico della scuola dell’infanzia primaria "Enrico Solito"; al Comune di Mazara del Vallo vanno 346 mila euro per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nella via degli Archi e strade limitrofe; per il Comune di Regalbuto il finanziamento è di 499 mila euro per l’adeguamento funzionale della scuola materna "Anna Frank"; per il Comune di Troina è stato disposto un finanziamento di quasi 3 milioni per interventi di manutenzione e riqualificazione del centro abitato, al Comune di Nicosia vanno 1,345 milioni di euro per il rifacimento della pavimentazione di piazza Marconi e via Roma; al Comune di Gagliano Castelferrato 970 mila euro per i lavori di recupero e riqualificazione del centro urbano via Orto Badia, Stefano Lombardo e Gebbia.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

