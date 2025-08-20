Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 20:16
Schlein: "Schillaci non accetti di fare la foglia di fico, difenda il Ssn"

(Prima Pagina News)
Mercoledì 20 Agosto 2025
"Perché non alza la testa anche quando il governo taglia le risorse per la sanità pubblica?".

"Assunzioni di medici e infermieri ancora bloccate, liste di attesa che si allungano sempre di più e il rapporto tra spesa sanitaria e PIL ai minimi storici degli ultimi 15 anni.

Questo governo si occupa di sanità solo per provare a nominare gli amici no vax nelle commissioni che si occupano di vaccini.

E al ministro Schillaci che ha azzerato la commissione che lui stesso aveva nominato, beccandosi pure gli strali di Salvini e degli ambienti antiscientifici, facciamo una domanda semplice: perché non alza la testa anche quando il governo taglia le risorse per la sanità pubblica?".

E' quanto ha dichiarato la Segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein.

"Visto che si è ravveduto su quelle nomine indegne, ora inizi coi fatti a difendere il servizio sanitario nazionale chiedendo i fondi necessari a farlo funzionare e non accetti di fare la foglia di fico di un governo che non crede né alla sanità pubblica, né pare troppo convinto sulla scienza", ha concluso.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.